El PSPV de Almussafes se declara en rebeldía contra Morant y vincula la "cacería" al alcalde con el apoyo a Bielsa

La agrupación municipal del PSPV de Almussafes culminó este pasado miércoles su declaración en rebeldía dentro de la disciplina socialista. Sin dimisiones ni ruptura formal, los 41 miembros de la ejecutiva local que fue suspendida por la dirección protagonizaron ayer un hecho simbólico: se reunieron extraoficialmente para cerrar filas con el alcalde Toni González, al que se investiga por acoso laboral y sexual tras sendas denuncias que investiga el PSOE internamente.

En un comunicado firmado por los 41 miembros de la anterior dirección local, se denuncia "un nuevo atropello a la presunción de inocencia" del alcalde, suspendido de militancia y al que además se le acaba de abrir un expediente por sus declaraciones públicas contra la secretaria general, Diana Morant. En concreto, el comité de garantías del PSPV estudia sancionarlo por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció. También se le afea la "deslealtad" al partido por los coqueteos con Ens Uneix ante una hipotética salida del partido.

De acoso a problema orgánico

Desde el partido se traslada la preocupación por el comportamiento de la agrupación en Almussafes tras las denuncias. En concreto, por el hostigamiento a las dos mujeres, en el caso de una de ellas, además, despedida de la empresa municipal en la que trabajaba. Es la sanción por una posible revelación de secretos al difundir documentación con datos de empleados. El alcalde, además, ha denunciado ante la Guardia Civil a las dos denunciantes por falso testimonio. Y también han sido señaladas ante el propio CADE, el canal interno de denuncias. Fuentes socialistas lamentan también que un caso sobre un presunto acoso, siendo un tema tan grave y en el que el partido se ha implicado para investigar, haya quedado presentado públicamente como una 'batalla' orgánica.

Comida con Bielsa

Lo cierto es que la situación se ha descontrolado. En Almussafes no se reconoce la autoridad de la ejecutiva de Morant, que impuso una gestora presidida por la diputada Rosa Peris. Esta semana, desde el partido se ha intentando un acercamiento a través del secretario general provincial, Carlos Fernández Bielsa. En concreto, el alcalde de Mislata y su secretario de Organización, Jorge Vidal, comieron cerca de Valencia con Toni González para tratar de rebajar la tensión, apaciguar los ánimos y evitar fracturas mayores. Se pidió al alcalde de Almussafes prudencia y esperar a que el CADE resuelva su investigación.

El encuentro, que a la vista de los hechos no tuvo mucho éxito, se habría producido con la complicidad de la dirección de Morant. Bielsa es una cara amiga en Almussafes. Con 300 militantes, se trata de una de las principales agrupaciones de la circunscripción y el apoyo de González a Bielsa fue clave en las victorias orgánicas del alcalde de Mislata. De hecho, en su comunicado de hoy, se señala que "este caso se ha construido artificialmente y por venganza como consecuencia" del posicionamiento orgánico de la ejecutiva local. Cabe recordar que Bielsa disputó a Diana Morant la dirección autonómica del partido.

González fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, aunque mantiene el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista.

Los firmantes del comunicado consideran que "la decisión de expulsarle del partido ya está tomada, sin ningún tipo de pruebas ni posibilidad de defensa alguna", y dudan "profundamente de la objetividad" del proceso interno abierto por el PSOE", puesto que "quienes han de tomar la decisión y ocupan los más altos cargos de responsabilidad ya han dictado sentencia".

Además de esto, los 41 firmantes anuncian que emprenderán "las acciones legales que sean necesarias y contra quien sea necesario para acabar con la cacería política, personal y profesional que están sufriendo" tanto Toni González como la Agrupación Socialista de Almussafes.