¿Cuándo se votarán los presupuestos de la Generalitat? ¿Cuánto tiempo tienen el Govern y ERC para pactar?

Una vez aprobados por el Govern y celebrada su entrega protocolaria en el Parlament, los presupuestos de la Generalitat ya han echado a andar en la Cámara catalana. La primera citas marcadas en rojo en el calendario es el debate a la totalidad. La Mesa y la Junta de Portavoces ha acordado que este pleno tenga lugar el próximo 20 de marzo, y que los grupos puedan registrar las enmiendas hasta el 19 de marzo hasta las 10.30 h de la mañana.

El reglamento de la Cámara establece un plazo mínimo de diez días naturales para que los grupos parlamentarios puedan registrar un posible veto a las cuentas. Habitualmente se establecen los plazos más cortos posibles, así ocurrió en 2023 y 2024, sin embargo, en esta ocasión no será así: en vez de díez días serán veinte. Socialistas y republicanos han querido darse un poco más tiempo para calmar las aguas y volver a la negociación. ERC reclama una "vía transitable" a la que poder acogerse como un compromiso de que el PSOE aceptará que Catalunya pueda recaudar el 100% del IRPF en 2028.

Este será un momento clave para calibrar el estado de las conversaciones entre socialistas y republicanos y las posibilidades de que haya o no acuerdo final. Sin embargo, aunque el 19 de marzo aún no haya pacto, ERC podría registrar la enmienda y acabar retirándola en el último momento. Pueden hacerlo hasta un segundo antes del inicio de la votación en el primer filtro. Esto sí, de no superar esta votación, se paralizaría la tramitación y el proyecto caería en saco roto.

Antes de todo esto, del 2 al 5 de marzo, los consellers del Govern desfilarán por sus respectivas comisiones en el Parlament para dar cuenta de las partidas destinadas a sus departamentos.

Si las cuentas superan la primera criba del 20 de marzo, volverán a las comisiones correspondientes, que tendrán que rechazar también las enmiendas a la totalidad por departamentos. Después ya solo quedarían las enmiendas parciales, que ya no permiten hacer grandes cambios en los números, solo mover partidas dentro de los mismos departamentos, sin aumentar el gasto. Finalmente, si se superan todos estos pasos, la votación definitiva tendrá lugar el 24 de abril.

Noticias relacionadas

Aunque aún existe una posibilidad de que se retrase un mes más. Tras la publicación del dictamen final del proyecto de ley de presupuestos, esto ocurrirá el 17 de abril, los grupos parlamentarios disponen de tres días para recurrir el texto ante el Consell de Garanties Estatutàries, que puede pronunciarse sobre su adecuación al ordenamiento jurídico. Su resolución no puede alterar la votación de las cuentas públicas, ya que su resolución no es vinculante, pero sí podría retrasar un mes su recorrido. Si hay recurso, el desenlace se desplazaría hacia la segunda mitad del mayo.