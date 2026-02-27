Las cuentas catalanas
Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern destina 85 millones al impulso del catalán
El Govern aumenta un 10% su presupuesto para 2026 por el mayor gasto en vivienda, Mossos y deuda
El Govern destinará 85 millones a la conselleria de Política Lingüística. Así consta en el proyecto de presupuestos de la Generalitat que ha aprobado este viernes el Govern y que ya ha comenzado su tramitación en el Parlament. Son 26 millones más que en 2023, cuando aún no tenía la consideración de conselleria y era un departamento dentro de Cultura. Este aumento del 43% de los recursos irá destinado principalmente al despliegue del Pacte Nacional per la Llengua y al Consorci per a la Normalització Lingüística. El objetivo es mejorar el nivel de conocimiento del catalán en la población adulta, en el contexto de crecimiento demográfico por la llegada de población extranjera.
En este sentido, el Executiu dedicará 45,2 millones de euros, el 55% del total destinado a la conselleria, a "reforzar el fomento del uso y la enseñanza" del catalán en adultos, a través del Consorci per a la Normalització Lingüística. Se ofrecerán 134.000 plazas para cursos propios, además de supervisar los cursos concertados. En el marco de los certificados oficiales de idiomas, también se prevé destinar 2,4 millones a desplegar "el nivel A1 -el más bajo- en dos convocatorias" y a ofrecer 13.000 plazas en cursos de acogida para las personas inmigrantes que acaben de llegar a Catalunya, algo que el Govern prevé hacer junto con los municipios y las entidades.
Según el Govern, también se seguirá desplegando el Pacte Nacional per la Llengua, se reforzará "el uso y presencia del catalán de manera transversal con el resto de departamentos y mediante varias líneas de subvenciones". También se invertirán más recursos para el "refuerzo del occitano aranés y el Institut d'Estudis Aranesi, y se impulsará la lengua de signos catalana.
