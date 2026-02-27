En el Consejo de Política Fiscal y Financiera
ERC quiere que el Gobierno exhiba su compromiso con el IRPF ante el resto de las autonomías
Los republicanos presentarán enmienda para vetar los presupuestos catalanes pero mantienen la puerta abierta a retirarla
El Govern y ERC dan aire a la negociación de presupuestos y aplazan el primer debate al 18 de marzo
El Govern destinará 4.000 millones de los presupuestos a las infraestructuras para mejorar la movilidad en Catalunya
El Govern de Salvador Illa y ERC siguen dándole vueltas a cómo desencallar la negociación de los presupuestos, que lleva semanas estancada. Los republicanos, para aprobar las cuentas, exigen que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma el compromiso de que Catalunya podrá recaudar el IRPF en el futuro y ahora creen haber encontrado el camino. El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha pedido este viernes al ejecutivo central que tenga un gesto a favor del IRPF en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este marzo.
En esa reunión del CPPF, el Gobierno tiene que presentar a las autonomías los detalles del nuevo modelo de financiación, y ERC cree que sería un buen momento para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diera una señal de que avala los cambios futuros en el IRPF. "Sería la prueba del algodón. Sería un mensaje público. Un primer paso claro, que da respuesta a lo que pactaron los dos gobiernos en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat" del pasado mes de julio, ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.
En la Comisión Bilateral del verano pasado la Generalitat y el Estado asumieron por escrito que trabajarían para "el desarrollo de la hacienda catalana" impulsando los cambios legislativos necesarios para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pudiera asumir "progresivamente competencias de gestión en el IRPF". Pues bien, ERC pide ahora que este acuerdo sea ratificado en la reunión del Consejo de Política Fiscal que está prevista para el próximo mes. Esto les valdría para levantar el veto de los presupuestos catalanes. "Esto sería un camino transitable", ha zanjado.
Lo que pactamos aquí con el PSC y el Govern, cuando llega a Madrid dura cinco minutos
Para ERC, el gran problema que frena el acuerdo de presupuestos en Catalunya es que el compromiso que el president Illa sí ha asumido con el IRPF no tiene continuidad en el Gobierno central. "Lo que pactamos aquí con el PSC y el Govern, cuando llega a Madrid dura cinco minutos", ha dicho. De hecho, ha explicado que el viernes pasado, después de que Illa ratificara en público su compromiso con el IRPF, desde el Gobierno les llegó el mensaje opuesto de que en Hacienda no se asumía lo mismo.
En el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno tiene que llevar las modificaciones de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y también la ley que regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común. ERC plantea, pues, que aproveche estas modificaciones para cambiar también aquellos preceptos que hoy por hoy impiden a la Generalitat -y al resto de autonomías- recaudar el IRPF.
Enmienda a la totalidad
Pese a que la voluntad de ERC sea la de encontrar este "camino transitable" para desbloquear los presupuestos, el acuerdo no será inmediato. Es por esto que el propio Albert ha anunciado que en los próximos días presentarán una enmienda a la totalidad contra las cuentas de la Generalitat, que este viernes han empezado su recorrido parlamentario. Esta enmienda es "la respuesta" a que el president Illa haya decidido presentar las cuentas sin tener los votos garantizados de los republicanos.
No tenemos interés en dar ningún portazo
Pese a todas las advertencias lanzadas, el mensaje de fondo del partido de Oriol Junqueras sigue siendo su voluntad de llegar a un acuerdo. "No nos levantamos de la mesa, seguimos negociando. No tenemos interés en dar ningún portazo", ha aseguro. Es la señal de que las cuentas catalanas, aunque estén lejos de estar aseguradas, no se pueden dar por perdidas.
