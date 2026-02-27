Todos los partidos y candidatos que se presentan a las elecciones en Castilla y León

Licenciado en Derecho, con experiencia política de más de una década, con al menos una legislatura en el Parlamento autonómico, por encima de los 50 años de edad... Ese podría ser un resumido 'retrato robot' del candidato tipo en las elecciones de Castilla y León, donde sólo una candidatura está liderada por una mujer. La campaña electoral que arranca sitúa a los ciudadanos ante la posibilidad de elegir a sus representantes en las Cortes de Castilla y León, donde finalmente tendrá que ser dirimida la Presidencia de la Comunidad de entre Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE), Carlos Pollán (Vox), Alicia Gallego (UPL) y Ángel Ceña (Soria Ya), entre otros.

Los principales candidatos para este proceso electoral comparten algunos rasgos y se distinguen por otros, fundamentalmente por su enfoque político, con unos perfiles que se resumen a continuación:

Alfonso Fernández Mañueco / EUROPA PRESS

El actual presidente de la Junta de Castilla y León lleva siete años en este cargo y es la tercera vez que concurre como candidato con el PP, pero su carrera política arrancó en 1996 como presidente de la Diputación de Salamanca. Tiene 60 años y en las últimas tres décadas ha sido también consejero de los gobiernos de Juan Vicente Herrera y alcalde de su ciudad, Salamanca, cargo desde el que saltó al liderazgo autonómico del PP y a la Presidencia de la Junta en 2019.

Sus dos gobiernos autonómicos han comenzado con una coalición, primero con Cs -que rompió él-, y luego con Vox, aunque en este caso Mañueco decidió seguir gobernando en minoría y agotar la legislatura. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Mañueco afronta el que puede ser último proceso electoral como candidato -sólo podría presentarse si hubiera una repetición electoral antes de julio de 2027-, ya que en caso de gobernar superaría ya los 8 años de limitación que tiene la normativa autonómica.

Carlos Martínez / MIRIAM CHACÓN / PEIO GARCÍA

El socialista Carlos Martínez, de 52 años, tiene en común con Mañueco que ha conseguido ser alcalde de la ciudad en la que nació, Soria, desde 2007, actualmente con una sólida mayoría absoluta, la única que tiene el PSOE en España en una capital de provincia. Formado en Ingeniería Técnica Agrícola, aunque sin terminar esos estudios, Martínez se ofrece a los votantes como "un alcalde para Castilla y León", hasta el punto de que ha optado por no dejar la Alcaldía hasta que tome posesión del escaño autonómico.

Internamente no estuvo alineado inicialmente con Pedro Sánchez, ya que defendió la candidatura de la andaluza Susana Díaz para liderar el PSOE. Sin embargo, el pasado año recibió el apoyo de la dirección federal actual para convertirse en el relevo de Luis Tudanca al frente de PSOE de Castilla y León, lo que fue refrendado por los afiliados en un proceso de primarias al que sólo concurrió él. Martínez mantiene su ofrecimiento al PP para pactar, antes de las elecciones, que dejarán mutuamente formar gobierno al candidato del partido con más votos el próximo 15 de marzo, lo que ha rechazado su oponente.

Carlos Pollán / VOX CYL

El leonés Carlos Pollán, de 59 años, ha ejercido como presidente de las Cortes de Castilla y León en la anterior legislatura, como primer fruto del acuerdo entre PP y Vox en 2022. Eso le convirtió en el primer cargo institucional de Vox en el ámbito autonómico. Licenciado en Derecho, la trayectoria política de Pollán comenzó justo antes de las elecciones autonómicas de 2019, cuando se presentó por primera vez como candidato por León, pero no resultó elegido hasta las siguientes elecciones de 2022.

Está plenamente alineado con las posiciones de la dirección nacional de Vox, lo que demostró con su apoyo a la salida del Gobierno autonómico en julio de 2024, y pese a su papel institucional, ha utilizado las redes sociales y su presencia en medios de comunicación para hablar de políticas de inmigración, vinculándolas con la delincuencia, y para criticar las políticas ambientales europeas.

Los tres procuradores de UPL elegidos, Luis Mariano Santos -en el centro-, Alicia Gallego -derecha- y José Ramón García -a la izquierda-. / .

La única mujer que se presenta como candidata a la Presidencia de la Junta en los principales partidos nació en León hace 51 años, es abogada y alcaldesa del municipio leonés de Santa María del Páramo desde hace una década. Acaba de convertirse en la secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés y ya ha sido procuradora autonómica en la última legislatura, con un papel activo y reivindicativo sobre la máxima aspiración del leonesismo: contar con una autonomía propia para León, con la composición de las provincias de León, Zamora y Salamanca.

No obstante, con ese objetivo político siempre presente, Gallego ha defendido la necesidad de que, dentro del marco autonómico actual, las inversiones y las actuaciones concretas del Gobierno autonómico mejoren en el oeste de la Comunidad.

El candidato por ¡Soria ya!, Ángel Ceña. / .

El soriano Ángel Ceña, de 60 años, repite como candidato de Soria Ya y aspira a repetir también los históricos resultados cosechados por su formación en 2022, cuando ganó ampliamente las elecciones en su provincia al conseguir tres de los cinco procuradores en juego, dejando a PP y PSOE únicamente con un representante cada uno.

Noticias relacionadas

Funcionario de la Junta de Castilla y León, es licenciado en Derecho e Historia. Su carrera política comenzó a raíz de participar en el movimiento ciudadano que da nombre al actual partido político y en sus cuatro años de parlamentario se ha mostrado reivindicativo, especialmente con los problemas de despoblación y falta de servicios públicos esenciales en Soria.