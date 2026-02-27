Montero dice que el diálogo con Junts "es posible" tras la caída del 'escudo social' y estudiará ahora cómo aprobarlo
Admite que revertir los votos de Junts depende "de la capacidad de seducir a otras formaciones políticas"
EP
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el diálogo con Junts "es posible" y ha pedido a los grupos políticos que antepongan las reformas del Gobierno a las "siglas" de los partidos.
Después de que el Partido Popular, Vox y Junts tumbasen este jueves el 'escudo social' en el Congreso de los Diputados, la ministra ha pedido al partido liderado por Carles Puigdemont que imponga el "sentido común" en una entrevista en 'Hoy por hoy', recogida por Europa Press.
En respuesta a si el Gobierno se plantea volver a dividir el decreto para aprobar parte de las medidas incluidas en el paquete, la ministra de Hacienda ha afirmado que hablarán con los socios parlamentarios para "ver cuál es el sentir" de los grupos, y decidir "cuáles son" sus "posibilidades".
Así, Montero ha subrayado que "confía" en que Junts "contribuya" a mejorar las pensiones de los catalanes, a evitar los cortes de luz a las personas vulnerables y a impulsar una reforma judicial "absolutamente importante para nuestro país".
También ha insistido en que la importancia de las reformas impulsadas por el Ejecutivo debe "estar por encima" de la "tensión" que "viven las fuerzas políticas" cuando no se atiende "exactamente" lo que "dictan". En este sentido, ha puesto en valor la "personalidad" del Gobierno por tener la "capacidad" para llegar a acuerdos "pero no a cualquier precio".
Montero ha admitido que Junts "mantiene una actitud de no comunicación" con el Gobierno, y que esto "dificulta enormemente" la capacidad para "cerrar acuerdos", aunque confía en dar la vuelta a la situación.
ENCUENTRO ENTRE SÁNCHEZ Y PUIGDEMONT
La ministra ha rechazado que una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pueda desatascar la situación. La líder de los socialistas andaluces cree que "no es el momento" y que, entre los acuerdos no cumplidos que reclama Junts, está el regreso del líder independentista o la delegación de competencias en inmigración, pero no un encuentro entre los dos dirigentes.
Y ha añadido que revertir los votos de Junts depende "de la capacidad de seducir a otras formaciones políticas", y confía en la capacidad del Gobierno porque ha demostrado que "con tesón, con paciencia y a fuerza de mucho diálogo y mucha inteligencia política" puede "sacar adelante" sus propuestas.
