Llorca plantea la imputación de Mazón como línea roja para "tomar decisiones"

Todavía se presentan lejanas en el horizonte temporal, pero en el PP valenciano empiezan a emerger las primeras líneas rojas en relación con Carlos Mazón y su futuro político y judicial. El president de la Generalitat y líder de los populares en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido este jueves en que no se plantea exigirle el acta de diputado pese a la petición de la jueza de la dana al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que impute al expresident por su "grosera negligencia" durante la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, pero ha introducido un matiz relevante: si finalmente es investigado por el alto tribunal, el partido tomará "las decisiones que se tengan que tomar".

Llorca ha recalcado que la exposición razonada elevada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra al alto tribunal para investigar a Mazón "no cambia" la situación procesal del expresident, por lo que ha pedido "esperar" a ese fallo. Sin embargo, ha admitido que esa decisión del TSJCV será "decisiva" para el devenir de los acontecimientos: "A partir de ahí, tomaremos las decisiones que se tengan que tomar", ha señalado, abriendo la puerta a pedirle el acta de diputado si el TSJCV aprecia indicios suficientes para investigarle, como lo hace la jueza de Catarroja.

La imputación como límite para la continuidad del expresident en el grupo del PP en las Corts es novedosa. Hasta ahora, en el partido trasladaban que no se tomaría decisión alguna respecto al expresident hasta que esa petición de la magistrada, que se daba por segura, fuera aceptada por el TSJCV. E incluso en ese escenario, en la dirección autonómica hablaban de "estudiar" qué decisión tomar.

Ese discurso parece empezar a virar ahora, como se desprende de las palabras del jefe del Consell y de otros cargos de peso en el PP valenciano, como Vicent Mompó, quien este mismo jueves ha planteado la misma línea roja que su jefe de filas. Tras incidir en que Mazón es "de los pocos" políticos que "sí ha asumido su responsabilidad" al dimitir como jefe del Consell, y preguntado por qué pasará cuando se pronuncie el TSJCV, el líder provincial ha indicado que "en función de cómo avance la investigación judicial, iremos adoptando medidas".

"Nosotros siempre hemos sido respetuosos con la justicia, como debe ser; tenemos que dejar trabajar a la justicia, separar política de justicia, y conforme avance la investigación ya veremos lo que va pasando", ha zanjado Mompó.

Ambos dirigentes han ido algo más lejos de lo que ha ido Génova hasta el momento. La dirección nacional, tras el auto de Ruiz Tobarra pidiendo la imputación, sostuvieron que no suponía ninguna "novedad" sobre el expresident, pero rechazaron especular sobre qué hará la formación en caso de que el TSJCV acepte la investigación.

El giro, con todo, puede quedarse en lo meramente estético, ya que los expertos consultados son escépticos de que la petición de la jueza prospere ya. Según estos, el escenario más probable es que el alto tribunal evite posicionarse ahora sobre si investigar o no a Mazón y emplace a la magistrada a finalizar la instrucción y elevar entonces una nueva exposición de motivos sobre el expresident. De ser así y devolver la causa a Catarroja, el PPCV ganaría tiempo antes de tener que decidir en firme.

Los estatutos del PP recogen la pérdida de la condición de afiliado tras "ser condenado por un delito mediante sentencia judicial firme". Las normas internas del partido también contemplan la suspensión provisional de militancia de manera "automática" si en un proceso penal se ha dictado auto de apertura de juicio oral, si bien en este caso se alude expresamente a delitos relacionados con la corrupción. Esta opción es vista como una de las opciones por algunos sectores del PPCV en caso de que el TSJCV aceptara investigar a Mazón.

Con todo, conviene recordar que el acta es personal, por lo que en el extremo que el PPCV se la exigiese a Mazón, este podría negarse a dejarla y continuar aforado. El partido, en ese caso, podría expulsarle del grupo parlamentario, por lo que el expresident pasaría a figurar como diputado no adscrito, en un escenario muy similar al vivido con el PSOE y José Luis Ábalos en el Congreso.