CRISIS EN VOX

Joaquín Robles, el que más papeletas tiene para suceder a Antelo en la Región de Murcia

El diputado en el Congreso parte con ventaja, aunque también suena el portavoz adjunto en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez

Joaquín Robles, diputado de Vox en el Congreso.

Joaquín Robles, diputado de Vox en el Congreso. / Vox

Jaime Ferrán

Joaquín Robles (Moratalla, 1964) parece tener muchas papeletas para ser el nuevo presidente provincial de Vox en la Región tras la salida forzada de José Ángel Antelo. Son varias fuentes del partido las que apuntan a que el diputado en el Congreso, que ya lleva tres legislaturas consecutivas ocupando escaño, podría desarrollar un buen papel en el futuro CEP.

Cercano a Abascal, es portavoz de la Comisión de Cultura y portavoz de la Comisión de Educación, FP y Deportes en la Cámara Baja. En alguna ocasión ha sido noticia por los debates en los que ha participado en las Cortes Generales. Por ejemplo, en octubre de 2024 defendió una moción en la que alertó de lo que llamó el "pin musulmán", ya que, según él, "el Islam en las aulas es una amenaza". Licenciado en Filosofía por la UMU, ha ejercido como profesor en el IES San Juan de la Cruz de Caravaca y ha ejercido distintas responsabilidades en Denaes, Fundación para la Defensa de la Nación Española.

Otras fuentes, sin embargo, apuntan más a una figura más conocida para los murcianos como Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto en la Asamblea.

