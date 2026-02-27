Illa a ERC sobre los Presupuestos: "Es momento de anteponer los intereses de Catalunya"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado que no contempla un escenario diferente al de que los Presupuestos se aprueben y ha interpelado a ERC para que los apoye: "Creo que es momento de anteponer los intereses de Catalunya a los intereses legítimos que podamos tener en cada espacio político".

Lo ha manifestado en una entrevista en 'Hora 25', en la Ser, en la que ha añadido que esta misma semana en el Parlament, durante la sesión de control, tendió la mano a ERC y que se siente agradecido de que la citada formación, junto a los Comuns, hicieran posible su legislatura: "Mi convicción es que va a haber Presupuestos".

Sobre el acuerdo alcanzado con los Comuns en materia de vivienda, ha explicado que se dará la posibilidad a los ayuntamientos para que puedan limitar en sus planeamientos urbanísticos que los grandes tenedores puedan adquirir viviendas "simplemente para especular".

La medida no pondrá en riesgo la posibilidad usar el mercado inmobiliario como una fuente de ahorro, de forma que un propietario podrá seguir alquilando una vivienda para sacar una rentabilidad, pero ha rechazado que haya grupos inversores que busquen una rentabilidad elevada con pisos turísticos y de temporada: "Tengo que decir con claridad que no, este no es el modelo que queremos".

Illa ha afirmado que en lo referente a las políticas sociales hay "un grado de coincidencia alto" tanto con ERC como con los Comuns y que cree que no habrá excesivas dificultades para ponerse de acuerdo.

Sobre el hecho de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmara públicamente que no habrá Presupuestos si no hay un compromiso de transferir la recaudación del IRPF a Catalunya, Illa ha respondido que el PSC ha alcanzado acuerdos muy importantes en materia de financiación y que, como Govern, han "cumplido" con sus compromisos.

Frente común de izquierdas

Sobre la propuesta de un frente común de izquierdas, ha dicho cree que hay un "punto de acierto" en ello, por los cambios que se están produciendo en el mundo y la dirección que han tomado países que hasta ahora reconocíamos como referentes en cuanto a prácticas democráticas y a la defensa de los valores de la libertad.

"La articulación de esta mayoría plurinacional y de izquierdas en España tiene que respetar la especificidad de cada espacio político", pero no por ello poner en riesgo la mayoría progresista, porque todo lo demás supone una involución, ha insistido.

"Espero que seamos capaces de articular propuestas electorales que puedan sumar una mayoría y que permita seguir avanzando", ha subrayado.