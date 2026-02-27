El Govern aprueba sus primeros presupuestos a la espera de ERC: "Catalunya los necesita, son valientes y ambiciosos"

Bajo la convicción de que Catalunya "no puede esperar más", el Govern de Salvador Illa ha aprobado este viernes los presupuestos de 2026. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha dejando atrás la moda del 'pendrive' de los últimos años y, como antaño, ha solemnizado la llegada al Parlament de las primeras cuentas de la legislatura con un voluminoso dosier en el que se recogen las prioridades de inversión. El movimiento es de riesgo, porque lo ha hecho sin tener amarrados los apoyos suficientes para ser avalados por el Parlament.

"Son los presupuestos que Catalunya necesita, valientes, ambiciosos, que dan respuesta a los retos que tenemos a largo plazo y a las necesidades inmediatas de la ciudadanía", ha presumido dando el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria. También el president Illa se ha sumado a la celebración subrayando que se destina "hasta el último euro en lo que importa" a los catalanes. Tres han sido las cifras que ha destacado la consellera: los 4.000 millones de euros para mejorar la movilidad -como ha anticipado EL PERIÓDICO-, el 74% de los recursos destinados a vivienda, sanidad y educación, y la "cifra récord" de 1.900 millones para hacer frente al déficit de pisos asequibles.

El reloj se pone, pues, en marcha. Se activa una cuenta atrás que expira el 18 de marzo para reconducir el 'no' de ERC y evitar que las cuentas se vayan al traste, puesto que por ahora cuentan con el único apoyo de los seis diputados de los Comuns. Ambas partes están ya manos a la obra para construir una pista de aterrizaje y salir del atolladero teniendo en cuenta que los republicanos no se mueven ni un ápice de su exigencia al Gobierno para que haga un gesto bendiciendo la recaudación del IRPF. "Su recorrido dependerá de la capacidad de negociación y diálogo de los grupos, que es la esencia del parlamentarismo", ha asegurado el presidente del Parlament, Josep Rull, con el mamotreto en las manos y recordando que se trata de la herramienta que tiene un "impacto más directo" en la vida de los ciudadanos.

Más tiempo

La voluntad de socialistas y republicanos de alcanzar una entente es compartida, como demuestra el hecho que las dos partes se hayan concedido más tiempo de lo inicialmente previsto. Una semana más que es clave, porque permitirá que el 'deadline' se sitúe más allá de las elecciones de Castilla y León -otro hueso duro de roer para Pedro Sánchez- al tiempo que ERC no presentará de buenas a primeras la enmienda a la totalidad como síntoma de buena voluntad.

En las últimas horas, Romero ha ensayado la retahíla de argumentos que públicamente esgrimirá para defender que Catalunya necesita estos presupuestos, como por ejemplo que las arcas de la Generalitat podrían disponer de 9.100 millones de euros más que con las cuentas prorrogadas de 2023, recursos que podrían destinarse a mejorar los servicios públicos en un momento de huelgas de profesores o médicos, de crisis de la vivienda y de alta exigencia de los agentes sociales.

Silencio sobre el 'plan b'

Por ahora, el Govern no quiere ni oír a hablar de volver a parchear la situación con unos suplementos de crédito, como tuvo que hacer en 2025, si no consigue el 'sí' de ERC. Por más que Oriol Junqueras haya señalado que está dispuesto a facilitar esta vía si no se desencalla el asunto del IRPF, Romero insiste en que por el camino se perderían 1.500 millones de euros y nuevas inversiones que no podrían ejecutarse. De hecho, en abril se prevé que haya "tensiones" de tesorería para pagar gastos corrientes. Pero, en caso de no lograr alcanzar un acuerdo, el Executiu también ha esquivado hablar directamente de convocar elecciones, por más que entre bambalinas en Palau aseguren que el president está "preparado para todos los escenarios".

La consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero, en el pleno del Parlament / Alberto Paredes / Europa Press

Así que, a partir de este viernes, socialistas y republicanos empezarán una suerte de partida de ajedrez de final incierto. Para Illa, aprobar unos nuevos presupuestos es un hito clave en su mandato, una condición imprescindible para garantizarse la estabilidad para el resto de la legislatura, además de suponer también un revulsivo para dejar atrás el mes de crisis que arrastra el Govern desde el colapso de Rodalies y que ha minado su estandarte de la gestión. Para ERC, su voto en los presupuestos es la principal palanca de fuerza para conseguir que sus principales demandas se cumplan, como es el caso de la recaudación del IRPF, por bien que hasta ahora ha jugado el papel de oposición responsable y de 'conseguidor' a costa de exprimir la minoría con la que gobierna el PSC.

Prueba de confianza

Junqueras ya ha asegurado que, como respuesta al hecho de haber impulsado los presupuestos sin haberlos pactado antes, su grupo presentará una enmienda a la totalidad si nada se mueve. No obstante, modulará los 'tempos' y, en caso de presentarse, se trata de un recurso parlamentario que no es irreversible, ya que podría retirarlo hasta el momento de la votación en caso de cerrar finalmente un acuerdo. Eso permitiría ganar tiempo e ir a una aprobación definitiva después de Semana Santa, ya en abril. Lo que ninguna de las partes sabe responder por ahora es si un eventual punto de encuentro pasa, sí o sí, por la cuestión del IRPF o bien si se genera un nuevo escenario a partir de otras demandas que puedan hacer los republicanos.

Oriol Junqueras, durante su intervención ante el consejo nacional de ERC el sábado pasado / Alejandro García / EFE

Con las elecciones de Castilla y León a la vuelta de la esquina -el 15 de marzo- y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a punto para salir al ruedo electoral de Andalucía, el margen para que el Gobierno de Sánchez satisfaga la demanda de ERC se estrecha. Precisamente por ello, Govern y ERC se conceden un poco más de tiempo. El president pide a los republicanos que confíe en su compromiso público. No se trata, insisten en la Generalitat, de un mero acto de fe, especialmente después de que se haya cumplido con la presentación del modelo de financiación y se haya constituido la empresa mixta de Rodalies, dos carpetas que han salido adelante mientras se tejía una red de confianza entre socialistas y republicanos que ahora está sometida a una prueba de resistencia.