El Govern otorga más recursos a la hacienda catalana para mostrar a ERC su compromiso con el IRPF

"No jugamos a la ruleta rusa". Con esta afirmación, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha tratado de transmitir que, aunque los presupuestos de 2026 hayan empezado su tramitación parlamentaria sin el apoyo de ERC, hay "altas probabilidades" de que la negociación llegue a buen puerto. Para empezar, el Govern ya ha concedido nueve días más de margen, hasta el 20 de marzo, para asegurarse el 'sí' de los republicanos. Y para continuar, ya ha apuntado que hay "margen" para incorporar las demandas que hagan y dado por hecho que tendrá que "ceder", aunque no haya concretado el montante de esas posibles concesiones. Pero la consellera ha intentado aportar una fe de vida más para convencer a Oriol Junqueras de que su compromiso con la recaudación del IRPF, el escollo a superar para que haya entente, es sólido: los 121,8 millones de euros que se incluyen en las cuentas para la hacienda catalana.

"Estamos musculando la Agència Tributària de Catalunya", ha reivindicado Romero con estos recursos previstos para el incremento de plantilla de 200 plazas para desplegar el nuevo modelo de financiación y los 450 refuerzos temporales para la campaña del IRPF. Este jueves, en la víspera de la aprobación de las cuentas por parte del Consell Executiu, se lanzó la convocatoria de 25 plazas de inspectores que se sumarán a los 28 que hay actualmente.

¿El texto de la bilateral como punto de encuentro?

Aunque la consellera ha dicho también ser consciente de que no es suficiente porque para que esa recaudación del IRPF sea posible hace falta también el plácet del Gobierno, algo que, ha recordado, queda recogido en el acuerdo de la comisión bilateral Estado-Generalitat que se firmó el pasado mes de julio. "Es nítido, recoge que se desplegará la ATC y se impulsarán las modificaciones legislativas oportunas para asumir el IRPF. Vislumbra posibles caminos, como las de las deducciones autonómicas", ha defendido.

Eso sí, ha advertido de que esa recaudación no se podrá hacer "de golpe", que será "progresiva" y que, por lo tanto, necesariamente habrá un periodo de gestión compartida. Lo que no ha aclarado la consellera es si es viable que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que deberá convocarse en marzo para esbozar las modificaciones legislativas necesarias para la nueva financiación, se ratifique ese texto sellado en la bilateral de hace siete meses, como ha propuesto este viernes ERC como posible punto de encuentro. "Hay que ver cómo se le da curso", ha asegurado sin mayores concreciones.

Lo que sí que ha rechazado la consellera es que se hayan concedido más tiempo con ERC para desplazar la votación de las enmiendas a la totalidad, que inicialmente tenía que ser el 11 de marzo, hasta después de las elecciones de Castilla y León. "No afectan, no es un factor decisivo", ha sostenido pese a que los negociadores mantienen entre bambalinas que a partir de entonces el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá más margen de maniobra.

Presupuestos como "'plan a, b y c'"

En todo caso, lo que trasladan ambas partes es que hay partido, que se está negociando con la vocación compartida de dotar a Catalunya de unos nuevos presupuestos que permitan dejar atrás los de 2023. "Soy optimista", ha insistido Romero. Tanto, que ha repetido hasta dos veces que "el 'plan a, b y c'" del Govern es aprobar esas cuentas que, para Illa, son la principal herramienta para blindar su estabilidad hasta 2028. El camino recorrido hasta ahora, ha recordado, alienta esta perspectiva, ya que durante la negociación del modelo de financiación hubo "altibajos" y, sin embargo, hubo pacto. "Hemos generado las condiciones necesarias", ha sentenciado.