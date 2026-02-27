PP y Vox vetan los presupuestos mientras Junts se da tiempo para ver si hay pacto entre el Govern y ERC

El Parlament ha dado a los grupos parlamentarios hasta el 19 de marzo para decidir si presentan o no una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat. De momento, el PP y Vox ya han anunciado que registrarán la suya este viernes, el mismo día que el Govern los ha presentado a las formaciones y los ha entregado al presidente del Parlament, Josep Rull. En cambio, Junts no tiene prisa. A pesar de rechazar las cuentas del Govern, que ven muy marcadas por "el extremo de los Comuns, su estrategia en estos momentos es esperar para ver cómo evoluciona la negociación entre el Govern y ERC.

"No es una discrepancia puntual, ni de una partida, es una discrepancia absoluta del modelo; no queremos retocar unos presupuestos que consolidan un rumbo equivocado", ha explicado el portavoz del PP catalán, Juan Fernández, que considera que la única finalidad de estas cuentas públicas es hacer "equilibrios parlamentarios y satisfacer a sus socios". El diputado popular ha asegurado que esperará a ver bien los detalles del proyecto de ley para decidir si lo eleva al Consell de Garanties Estatutàries, algo que solo se podrá hacer si el proyecto sigue su trámite parlamentario y llega al debate final, previsto para el 24 de abril. Los partidos pueden pedir dictamen a este órgano entre el 20 y el 23 de ese mes.

Aun así, Fernández ha reconocido que "no confía demasiado" en el Consell de Garanties por sus últimas resoluciones. "No estamos de acuerdo con algunos dictámenes, su criterio va en contra de alguna jurisprudencia de este país, se contradice en dictámenes del pasado; no podemos aceptar según qué conclusiones", ha argumentado en una rueda de prensa en el Parlament, tras matizar que su partido "respeta" todas las resoluciones, pero en este caso no las "comparte".

El portavoz de Vox, Joan Garriga, ha explicado que analizará bien "todas las subvenciones" que recogen las cuentas públicas y ha criticado una "falta de recursos" en educación, seguridad, infraestructuras y vivienda, además de un "despilfarro" de recursos para políticas de exterior. "Anunciamos una enmienda a la totalidad porque son una continuidad de los anteriores", ha declarado Garriga. El diputado de Vox también se ha jactado de la amenaza de Salvador Illa de convocar elecciones si no logra el apoyo de ERC al asegurar que sería "una buena noticia" para su partido. "Es mejor dar voz a los catalanes y no a Esquerra y a los comunistas [en referencia a los Comuns]", ha zanjado.

Junts reitera su oferta de "frente común" con ERC

En cambio, la filosofía de los posconvergentes es esperar. El portavoz del grupo parlamentario, Salvador Vergés, ha asegurado que Junts es un partido que "trabaja con rigor y responsabilidad", por lo que se ha dado un tiempo para analizar al detalle el proyecto y tomar la decisión sobre si presenta o no enmienda a la totalidad. Sin embargo, ya ha avanzado que no cree que sean "los presupuestos que necesita Catalunya" al estar marcados "por el sesgo del extremo de los Comuns". Vergés ha reiterado que las cuentas exportan "las políticas fracasadas de Ada Colau" y afirmado que "aumentan el intervencionismo" y la "presión fiscal", además de acusar al Govern de "hacer propaganda".

En este sentido, el posconvergente ha descartado entrar a negociar esta propuesta, aunque ha admitido que la situación sería diferente si fueran unos "presupuestos vírgenes" o "como mínimo socialistas". "A partir de aquí podríamos jugar. Pero no podemos entrar a negociar unas cuentas que ya vienen absolutamente marcadas por las políticas de los Comuns", ha rematado. En cambio, no se ha pronunciado sobre los amplios plazos que ha establecido la Cámara catalana para la tramitación de las cuentas, movimiento realizado para dar margen a la negociación entre republicanos y socialistas, pero sí ha aprovechado para volver a ofrecer a ERC un "frente común en términos nacionales para defender los intereses de país".

Estas palabras de Junts llegan en plena negociación entre socialistas y republicanos sobre la recaudación y gestión del IRPF por parte de la Generalitat, y después de que ERC haya registrado una ley para crear el consorcio de inversiones que estaba negociando con el Gobierno. Vergés ha asegurado que "la gente está harta de empresas mixtas y comisiones bilaterales" y ha pedido al Estado que "ejecute" las inversiones previstas o que haga "una transferencia directa a la Generalitat". Para el portavoz de Junts, el consorcio o la empresa mixta de Rodalies Catalunya es una manera de ser "corresponsable" de la desinversión y del mal servicio ferroviario. "Es caer en la trampa", ha rematado.