La militancia de ERC ratifica Alamany como candidata a la alcaldía de Barcelona

Elisenda Alamany ya oficialmente la candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona. Este viernes los militantes del partido en la capital catalana la han ratificado en unas primarias sin rival con 415 votos a favor -73%- y 155 -27%- en blanco. Empieza pues su carrera hacia las elecciones municipales de mayo de 2027 en las que aspira a recuperar el pulso del partido tras el batacazo de 2023.

Será la primera vez que Alamany lidere la candidatura al Ayuntamiento, ya que en los dos últimos comicios locales fue la número dos de Ernest Maragall. Con la renuncia del exconseller en diciembre de 2024, asumió del liderazgo del grupo municipal y se ha afianzado en él hasta el punto que los sectores críticos que tiene ERC han decidido no disputarle las primarias y le han dejado vía libre.

Este sábado, la federación de Barcelona de ERC celebrará un congreso para escenificar la proclamación de Alamany. Tomarán la palabra la candidata, que también es la secretaria general del partido, y el líder, Oriol Junqueras. Si ERC quiere revertir las malas sensaciones de los comicios locales de 2023, hacer un buen papel en la capital catalana será clave. El último barómetro municipal sitúa a los republicanos en segunda posición en intención de voto.

De los Comuns al liderazgo de ERC

Licenciada en Filología Catalana, Alamany (Sabadell, 1983) irrumpió en la primera línea política como diputada del Parlament con las siglas de otra formación política, los Comuns. Llegó a ser la portavoz parlamentaria, pero en 2019 acabó dejando el grupo por desavenencias con la dirección. Entonces creó una nueva organización, Nova, que acabó siendo la plataforma para pactar con ERC y, unos años más tarde, en 2023, acabar integrándose en el partido republicano. Desde hace un año es su secretaria general.

Las municipales no serán para ERC unas elecciones cualquiera. Si no se adelantan las generales o las catalanas, será el primer examen electoral de los republicanos desde que Junqueras y la Alamany se hicieron con el control de la formación en diciembre de 2024. Será, pues, el primer gran termómetro para medir si este tándem ha conseguido reflotar el partido del bache electoral en el que entró en 2023. Un buen resultado reforzará la dirección. Uno malo, volverá a tensar las costuras internas. Para lo bueno y para lo malo, muchas miradas estarán puestas en el resultado de Barcelona.