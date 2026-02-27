Albal, en la Comunidad Valenciana
Una concejala del PP compara a Franco y a Sánchez: "Uno creó cuatro millones de viviendas y el otro millones de okupas"
Azucena Muñoz comparte una publicación en sus redes sociales en apoyo al dictador y contra el actual presidente socialista, Pedro Sánchez
Redacción Levante-EMV
Azucena Muñoz, concejala del PP de Albal, ha compartido en sus redes sociales un mensaje de un grupo en apoyo en Isabel Díaz Ayuso, en el que compara al dictador Francisco Franco con el actual presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez. En el mensaje, se ve la imagen de Franco y de Sánchez y se puede leer "uno creó cuatro millones de viviendas y otro cuatro millones de okupas", en referencia a lo que hizo cada figura durante el mandato.
Tal como se puede ver en su perfil público, no es la primera vez que Azucena comparte mensajes que tienen que ver con la época de la dictadura franquista. En otras ocasiones ha compartido vídeos de los años sesenta de gente caminando por la calle en el que se leen: "Los años del terror según Sánchez y los rojos". Asimismo, también ha dado apoyo público en su perfil a cuentas que tienen como foto de perfil la bandera preconstitucional en la que se puede leer "una, grande y libre".
Suscríbete para seguir leyendo
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- El capitán general de Canarias preparó otro golpe de estado tras el 23F
- El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social
- Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
- El Congreso vota hoy el decreto del escudo social, con el PP, Vox y Junts de nuevo en contra
- Una segunda mujer, actriz de 'reconocida notoriedad', denuncia a Errejón por agresión sexual
- Illa pide al PP catalán que intervenga en la Comunitat Valenciana para evitar que se 'prohíban' autores catalanes en las escuelas