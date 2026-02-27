Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsMonarquíaHermanos TorresBarcelonaMetanfetaminaGuerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoOposicionesLove of LesbianPremios Goya 2026Encuesta Castilla y León
instagramlinkedin

Albal, en la Comunidad Valenciana

Una concejala del PP compara a Franco y a Sánchez: "Uno creó cuatro millones de viviendas y el otro millones de okupas"

Azucena Muñoz comparte una publicación en sus redes sociales en apoyo al dictador y contra el actual presidente socialista, Pedro Sánchez

La publicación que ha compartido la concejala del PP, Azucena Muñoz.

La publicación que ha compartido la concejala del PP, Azucena Muñoz. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Albal
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Azucena Muñoz, concejala del PP de Albal, ha compartido en sus redes sociales un mensaje de un grupo en apoyo en Isabel Díaz Ayuso, en el que compara al dictador Francisco Franco con el actual presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez. En el mensaje, se ve la imagen de Franco y de Sánchez y se puede leer "uno creó cuatro millones de viviendas y otro cuatro millones de okupas", en referencia a lo que hizo cada figura durante el mandato.

Tal como se puede ver en su perfil público, no es la primera vez que Azucena comparte mensajes que tienen que ver con la época de la dictadura franquista. En otras ocasiones ha compartido vídeos de los años sesenta de gente caminando por la calle en el que se leen: "Los años del terror según Sánchez y los rojos". Asimismo, también ha dado apoyo público en su perfil a cuentas que tienen como foto de perfil la bandera preconstitucional en la que se puede leer "una, grande y libre".

Otra de las publicaciones que compartió la concejala.

Otra de las publicaciones que compartió la concejala. / L-EMV

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  2. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  3. El capitán general de Canarias preparó otro golpe de estado tras el 23F
  4. El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social
  5. Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
  6. El Congreso vota hoy el decreto del escudo social, con el PP, Vox y Junts de nuevo en contra
  7. Una segunda mujer, actriz de 'reconocida notoriedad', denuncia a Errejón por agresión sexual
  8. Illa pide al PP catalán que intervenga en la Comunitat Valenciana para evitar que se 'prohíban' autores catalanes en las escuelas

Los purgados de Vox arropan a Antelo tras su defenestración

Los purgados de Vox arropan a Antelo tras su defenestración

El PP citará por tercera vez a Isabel Pardo de Vera a la comisión Koldo del Senado

El PP citará por tercera vez a Isabel Pardo de Vera a la comisión Koldo del Senado

Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern destina 85 millones al impulso del catalán

Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern destina 85 millones al impulso del catalán

Abascal ordena "avanzar de manera clara" en las negociaciones con PP, pero con "garantías"

Abascal ordena "avanzar de manera clara" en las negociaciones con PP, pero con "garantías"

Rull asegura que lo tiene "todo preparado" para recibir a Puigdemont en el Parlament y da por hecho que Illa lo hará en la Generalitat

Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern dedica 113 millones a la lucha contra la violencia machista y los discursos de odio

Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern dedica 113 millones a la lucha contra la violencia machista y los discursos de odio

El pleno del Parlament, suspendido unos minutos al caer una lágrima de la lámpara del techo

Suspendido de militancia un exconcejal del PSOE en Gijón por presunto acoso sexual a una compañera

Suspendido de militancia un exconcejal del PSOE en Gijón por presunto acoso sexual a una compañera