Las cuentas catalanas
Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern dedica 113 millones a la lucha contra la violencia machista y los discursos de odio
El plan catalán de igualdad incluye la abolición de la prostitución
La consellera de Feminisme critica a su predecesora, Tània Verge: "Me ha hablado siempre con un tono paternalista"
El Departament d'Igualtat i Feminisme, liderado por la consellera Eva Menor, incrementa en 16 millones de euros su presupuesto respecto a 2023, ejercicio cuyas cuentas siguen actualmente prorrogadas. Según las cuentas públicas de 2026 aprobadas este viernes por el Govern -a falta de su convalidación en el Parlament-, esta conselleria contará con un total de 113 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% de los recursos. Estos fondos se destinarán a la lucha contra la violencia machista y los discursos de odio, al impulso de políticas de igualdad y a reforzar los servicios de conciliación.
El de Igualtat i Feminisme es uno de los departamentos de creación más reciente en la Generalitat. Nació en la pasada legislatura bajo la presidencia de Pere Aragonès (ERC) y se ha mantenido en la actual tras el acuerdo de investidura entre el PSC y los republicanos que permitió la llegada de Salvador Illa al Govern. Esquerra, sin embargo, siempre ha sido muy crítica con el despliegue de este Departament de la mano de los socialistas, al interpretar que su apuesta es "empequeñecer" la conselleria. Si se toma como referencia el conjunto de partidas feministas y de igualdad que antes de 2023 se integraban en otras consellerias -principalmente en derechos sociales-, el incremento presupuestario en la última década asciende al 414%.
Una conselleria propia desde 2023
Entre las novedades de las nuevas cuentas figura, por primera vez, una partida específica para combatir los discursos de odio, con el objetivo declarado de "erradicar la xenofobia, la homofobia y el machismo". El Govern prevé aprobar el primer Pacte Nacional contra els Discursos d'Odi, una iniciativa que Illa sitúa como prioritaria en un contexto político marcado por la presencia parlamentaria de fuerzas de extrema derecha como Vox y Aliança Catalana. Además, se reservarán recursos para impulsar la candidatura de Barcelona como sede del Orgullo Mundial en 2030.
Más allá del despliegue de políticas feministas de la mano de un plan estratégico con horizonte 2030 que se espera sacar adelante este año, la conselleria de Igualtat i Feminisme también hace una apuesta por facilitar la conciliación con la mirada puesta en las personas cuidadoras, que generalmente son perfiles de mujeres.
