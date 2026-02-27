María Serrano se declara "informante protegida" por denunciar corrupción y pedirá responsabilidades "por el calvario" sufrido

"Que lo que yo he pasado no le ocurra a nadie más". Es el mensaje que ha dejado la brigada María Serrano en sus redes sociales tras conocer el contenido de la sentencia absolutoria que, como avanzó El Correo de Andalucía, cerraba un largo proceso judicial que por último la sentó en el banquillo de los acusados de un tribunal penal militar el pasado 16 y 17 de diciembre en el que se le pedían más de un año de cárcel. El fallo la "absuelve" de "un delito de denuncia falsa" por el que venía siendo acusada por el general Mora Moret, "sin que haya lugar a señalar responsabilidad civil alguna".

Esta denuncia se inició después de un enfrentamiento de Serrano con sus superiores tiempo después de que la agente denunciara supuestas irregularidades internas en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Sevilla.

El Tribunal Militar considera "hechos probados" todas y cada una de las denuncias formuladas por la brigada Serrano, desde la primera efectuada en el año 2015 hasta la situación de persecución y acoso plasmada en las denuncias de mayo y noviembre de 2016 así como la querella criminal por prevaricación y la denuncia frente a la Comisión Europa en 2017, según se apunta en el escrito de valoración del fallo judicial al que ha tenido acceso este medio.

En este sentido, el Tribunal Militar ha considerado que "no faltó a la verdad ni actuó con conciencia de falsedad al formular todas y cada una de las denuncias objeto del procedimiento, manteniéndose siempre de forma constante y coherente en su relato de los hechos, tanto en sede judicial como ante el Tribunal en el juicio y manifestando en todo momento su convicción acerca de la realidad y relevancia penal de los mismos". Asimismo, considera que "no ha resultado acreditado en modo alguno que los hechos denunciados fueran falsos, ni que la suboficial hubiera inventado, tergiversado o manipulado los mismos con ánimo espurio alguno". El Tribunal Militar no sólo afirma que no se ha probado en ningún momento la falsedad de los hechos denunciados, sino que, a juicio de Serrano, "va mucho más allá considerando que dichos hechos ocurrieron realmente".

"Que esto no le ocurra a nadie más"

La sentencia, sobre la que no cabe recurso, pone fin al calvario judicial de Serrano pero no a su lucha. La brigada ha sido reconocida "persona protegida informante de corrupción" por la Autoridad Independiente creada por la ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Serrano está dispuesta a depurar responsabilidades por "el calvario" que ha pasado a lo largo de este tiempo, un daño que quiere que sirva para que lo que ha pasado "no le ocurra a nadie más y menos aun de los que somos garantes de la legalidad vigente".

En agosto de 2024, Serrano convocó a los medios de comunicación para denunciar "brutales represiones" durante más de 10 años, entre otros, como contó en aquella comparecencia, se le abrió un primer expediente disciplinario, otro expediente de cese en el destino, un tercer expediente de pérdida de la especialidad del Seprona, y se le revocó de su destino sin expediente previo, según ha enumerado.

En un mensaje en sus redes sociales, este jueves, Serrano ha dedicado esta sentencia absolutoria a su compañero del Seprona Javier Navarro, fallecido en octubre de 2024, junto con el que dio el paso de denunciar los presuntos amaños que concurrían en el seno del Seprona en la Comandancia de Sevilla. Y ha agradecido "a todos los compañeros" guardias civiles que a lo largo del tiempo la han apoyado en este proceso.

Ingresada en la Guardia Civil en 1993, Serrano ascendió por las diferentes escalas del Instituto Armado hasta convertirse en jefa del equipo del Seprona en Sevilla. Durante años, ha concedido entrevistas para tratar de sacar a la luz su caso. En 2015 detectó y puso por escrito irregularidades en la tramitación de denuncias relacionadas con el comercio de productos pesqueros inmaduros y la gestión de residuos de aceite usado. Pidió que se investigara a un cabo primero de su unidad. Ese aviso interno derivó, según su versión, en la apertura de diligencias que se cerraron posteriormente por prescripción. Aquello provocó una tensión enorme con sus mandos y según Serrano represalias en su contra.