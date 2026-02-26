Vox devuelve 7.600 euros al Parlament por gastos en comidas sin justificar

La Oïdora de Comptes ha vuelto a poner la lupa sobre Vox en un nuevo informe que fiscaliza los gastos de los grupos parlamentarios con las subvenciones que reciben del Parlament. En el documento, que analiza los gastos desde el 10 de junio al 31 de diciembre de 2024, se advierte de que el partido liderado por Ignacio Garriga ha gastado de forma irregular hasta 7.600 euros con dos facturas que corresponden a dos comidas de trabajo de los diputados, según ha avanzado 'Vilaweb' y ha confirmado este diario. También cuestiona la "proporcionalidad" de una factura de Junts de 47.491,16 euros por un desplazamiento a Bélgica, donde reside el presidente del partido, Carles Puigdemont, aunque no apunta a que sea "irregular".

Vox, tras conocerse la noticia, ha argumentado que fue un error y ha asegurado que ya ha devuelto el dinero a la Cámara catalana a quien le acreditó el reembolso el 18 de febrero con un escrito a la Mesa. Los de Garriga informan en un comunicado que "regularizaron la situación" tan pronto vieron el informe y también reconocen que con conversaciones con la Oïdora se les "sugirió" que las dos actividades que han facturado y reembolsado podían "excederse de la actividad parlamentaria". Se trata de una comida con parlamentarios de la que resultó una factura de 2.605 euros, que incluye hasta 184 euros de "bebidas alcohólicas de alta graduación", y otra de 5.007 euros en un restaurante tras una jornada de trabajo en Lleida.

Falta de transparencia generalizada

No es la primera vez que se da una casuística así. En la pasada legislatura la formación de extrema derecha también devolvió 380 euros por "irregularidades" que la misma Oïdora de Comptes detectó y que Vox justificó bajo un "error con la aplicación de wallet". El partido defiende ahora que es el grupo parlamentario que más "transparente" es con sus cuentas, después de que el mismo informe advierta a todos los grupos, salvo Vox y Aliança Catalana, que "no han proporcionado toda la información solicitada", lo que, puntualiza el informe, "implica una falta de transparencia al impedir la trazabilidad de los gastos". En el caso del partido de Sílvia Orriols es porque no ha generado ningún gasto con el dinero recibido, que es de 62.000 euros.

En este periodo de seis meses y medio, el Parlament pagó 3.925.000 a los grupos: PSC (1.167.911,11), Junts (987.959,26), ERC (580.148,15), PPC (444.111,11), Vox (335.581,48), Comuns (208.244,44), CUP (138.829,63) y Aliança Catalana (62.214,81). El órgano rector de la pasada legislatura, que fijó los importes a partir del 1 de enero de 2024 con la pasada estructura parlamentaria, contempló 3.725.000 euros que inicialmente se distribuyeron entre los grupos parlamentarios de la actual legislatura. Sin embargo, en octubre de ese año, la Mesa incrementó 200.000 euros el dinero a repartir.

Los viajes a Bélgica de Junts

En el apartado de la factura de Junts en Bélgica, la Oïdora deja constancia de que el gasto de 47.491,16 euros corresponde a la organización de desplazamientos, alojamiento y comidas de una jornada de trabajo con 60 participantes (diputados, personal del grupo, personal contratado y personal del partido). Junts aportó la lista de asistentes y el justificante de pago, pero la auditora avisa de que, "atendido su importe", puede cuestionarse su proporcionalidad. A esa observación se suma otra nota de contexto del propio informe a Junts, pues declaró 102.584,68 euros en viajes y alojamiento y 36.295,60 euros en representación, un bloque que la Oïdora cifra en 138.880,28 euros, el 25,58% de la subvención recibida en el periodo analizado.

El PPC también aparece mencionado por una factura concreta de 1.887,60 euros por un obsequio de Navidad para 30 personas (diputados, personal del grupo, cargos del partido y colaboradores). La Oïdora recuerda que una sentencia del Tribunal de Cuentas consideró que los lotes navideños "no encuentran amparo legal" al tratarse de una liberalidad que no es asumible en una administración pública. "Se cuestiona si puede ser considerada imputable de subvención", reza el documento.

En ERC, la fiscalización señala problemas de "corte" contable entre legislaturas, ya que los ingresos contabilizados en concepto de subvención incluyen el total del ejercicio 2024 sin diferenciar la parte de la XIV y la XV legislaturas (la fecha de corte es el 10 de junio), lo que dificulta la trazabilidad del gasto ligado a cada periodo parlamentario. En la CUP y Aliança Catalana, la Oïdora apunta una cuestión técnica de contabilización: ambos registraron la subvención en una cuenta propia del plan contable de la empresa privada, inexistente en el plan adaptado a formaciones políticas que rige para estos grupos.

Noticias relacionadas

El informe de la Oïdoria de Comptes también pone el acento en que tres grupos -PSC, Comuns y la CUP- destinan más del 99% de la subvención del Parlament a sus respectivos partidos. El organismo alerta que "la mitad" de formaciones sigue traspasando cantidades relevantes a su estructura orgánica y propone que se valore poner un límite máximo a este tipo de aportaciones.