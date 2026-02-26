PSOE y Unidas por Extremadura sitúan a Guardiola en el aire: PP y Vox miran a Castilla y León

PSOE y Unidas por Extremadura han coincidido este jueves en vaticinar que la investidura de la María Guardiola no saldrá adelante la próxima semana y en señalar a las negociaciones entre PP y Vox dirigidas desde Madrid como el principal motivo del atasco político en la región. Ambas formaciones han situado además el foco en el calendario electoral de Castilla y León como elemento que condiciona cualquier acuerdo para formar Gobierno en Extremadura.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha pronosticado un nuevo “fracaso” de Guardiola en la sesión de investidura prevista para los días 3 y 4 de marzo. A su juicio, los equipos negociadores de PP y Vox no harán “nada por puro tacticismo” hasta después del 15 de marzo, fecha de las elecciones en Castilla y León. También ha denunciado falta de transparencia en las conversaciones y ha señalado la incorporación del secretario general del PP, Miguel Tellado, como quien “va a comandar” la negociación desde Madrid, dando por “apartada” a la candidata.

El PSOE ha criticado que en el documento marco presentado por el PP para las negociaciones no se hable de Extremadura ni de sus problemas, al tiempo que ha acusado a Guardiola de asumir posiciones de Vox en cuestiones como inmigración, violencia contra las mujeres, cambio climático o fiscalidad. "Ha cambiado la negociación por la sumisión", ha asegurado. Ha incidido en la figura de la candidata, de quien ha señalado que fue la primera presidenta de la Junta de Extremadura y que "previsiblemente va a ser la primera presidenta en fracasar en la investidura".

Postura de Unidas

Desde Unidas, su portavoz Irene de Miguel, ha reiterado el voto en contra a la investidura por la distancia “ideológica” con la candidata del PP y ha apuntado que Vox “no se lo va a poner tan fácil”. En esta línea, ha pronosticado que PP y Vox “esperarán” a que pasen las elecciones castellano-leonesas para “sentarse seriamente a negociar” la investidura y ha abierto la puerta a un posible escenario de gobierno del PP sin Vox, al considerar que el partido de Santiago Abascal podría no tener “mucho interés” en asumir gestión.

Asimismo, De Miguel ha considerado que el papel de María Guardiola queda “deslegitimado” si las negociaciones están dirigidas desde Génova, por lo que ha calificado la situación de “tufo machista”. De Miguel ha señalado que, en un momento en el que “Extremadura necesita alzar la voz y liberarse de tutelas”, resulta “insultante” que la formación del gobierno dependa de decisiones adoptadas en Madrid por los líderes nacionales del PP y Vox.