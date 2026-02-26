En Catalunya
La caída de una lágrima de cristal de la lámpara del hemiciclo del Parlament paraliza el pleno durante unos minutos
Técnicos de la Cámara catalana descartan que la seguridad de los diputados esté en riesgo, pero el próximo viernes harán una inspección a fondo para garantizarlo
Catalunya se encamina hacia los 10 millones de habitantes sin alterar los 135 escaños en el Parlament desde 1980
El Parlament triplica su inversión en proyección internacional y dobla los fondos dedicados a digitalización e IA
El presidente del Parlament, Josep Rull, ha tenido que suspender la sesión plenaria durante unos minutos por la caída de una lágrima de cristal de una de las grandes lámparas que presiden el hemiciclo. Durante el debate de una moción de los Comuns sobre transporte público, Rull ha interrumpido la intervención del diputado de la CUP, Dani Cornellà, para que los técnicos pudieran inspeccionar qué había ocurrido y si había riesgo para la seguridad de los parlamentarios.
Cornellà, que no se había dado cuenta del desprendimiento, se ha sorprendido por el anuncio del presidente de la Cámara. "¿Cómo? ¿Dónde ha caído una bombilla?", ha preguntado de forma reiterada, intentando entender qué estaba ocurriendo. Los diputados que estaban en aquel momento en sus escaños han tenido que abandonar su asiento y esperar a que los profesionales hacieran una primera inspección.
Unos minutos después, Rull ha anunciado que se podía reanudar la sesión, ya que el departamento de infraestructuras del Parlament había determinado que no había "riesgo" para las personas. Sin embargo, el presidente del Parlament ha advertido de que este viernes, una vez finalizado el pleno de esta semana, se hará una "revisión integral" de las tres lámparas centrales que hay en el hemiciclo para garantizar que están en buen estado. La caída de la lágrima de cristal no ha caido encima de ningún diputado.
