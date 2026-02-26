El Govern y ERC dan aire a la negociación de presupuestos y aplazan el primer debate al 18 de marzo

El Govern y ERC se conceden más tiempo para hallar una 'pista de aterrizaje' que les permita llegar a un acuerdo para aprobar unos presupuestos para 2026. Después de que las posiciones se enrocaran por el rechazo de los republicanos a negociar las cuentas de la Generalitat y la posterior decisión del president Salvador Illa de llevarlas ya este viernes al Consell Executiu, los dos partidos tratan de rebajar decibelios y buscar una salida conjunta al desencuentro por la recaudación del IRPF.

La previsión inicial era que la primera votación en el Parlament se celebrara la semana del 9 de marzo, pero finalmente será el 18 de marzo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, cuando ya hayan pasado las elecciones de Castilla y León que en estos momentos ocupan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Socialistas y republicanos están negociando cómo superar el escollo del IRPF, después de que Oriol Junqueras frenara en seco cualquier posibilidad de acuerdo al no ver garantías del Gobierno con la recaudación del tributo. Desde el lunes, cuando Illa anunció que iba a aprobar las cuentas este viernes en el Consell Executiu, las reuniones y conversaciones telefónicas se han aumentado y muestra de ello es que Esquerra haya anunciado que esperará a presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas, como anunció Junqueras. No la registrará este viernes, aunque eso no significa que no vaya a hacerlo si durante estos próximos días no llegan a un acuerdo.

ERC reclama una "vía transitable" a la que poder acogerse como un compromiso de que el PSOE aceptará que Catalunya pueda recaudar el 100% del IRPF en 2028. Para ello, cabe pactar antes modificaciones legislativas que lo permitan. La voluntad es que se acuerden retoques sobre el modelo de financiación cuando se tramite en el Congreso, previsiblemente después de Semana Santa. Antes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberá llevar los detalles de la financiación a un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará en marzo, aunque todavía no hay una fecha acordada.

Plazos parlamentarios

El reglamento del Parlament establece que deben pasar, como mínimo, "10 días naturales" entre la aprobación de las cuentas por parte del Govern -y su posterior entrega a la Cámara- y la primera votación en el pleno. En las dos ocasiones anteriores, en 2023 y en 2024, se decidió establecer los plazos más cortos posibles y que las cuentas empezaran a tramitarse lo más pronto posible. Este año, la primera fecha en que se podría celebrar el debate sería el 9 de marzo. No obstante, socialistas y republicanos se dan más tiempo para calmar las aguas y volver a la negociación.

El calendario de tramitación no será definitivo hasta que se reúna la Junta de Portavoces este viernes, momento en que también se ordenarán las comparecencias de los consellers en sus respectivas comisiones para desgranar las previsiones presupuestarias de cada departamento. En total, serán 16 comisiones -una por cada conselleria- que deberán celebrarse antes del debate a la totalidad.

Posteriormente, cerrada la etapa de las enmiendas a la totalidad, y siempre que el Govern haya conseguido atar los apoyos necesarios, comenzará el análisis del articulado. Para registrar propuestas de modificación se establece un plazo mínimo de 20 días desde la entrega de los presupuestos, en este caso el 27 de febrero. Estos retoques no pueden alterar el volumen global del gasto, solo redistribuir partidas dentro de cada sección, que se debatirán y votarán en la comisión de Economia i Hisenda del Parlament. Este mismo órgano elaborará el dictamen final del proyecto.

Tras la publicación de este dictamen, los grupos parlamentarios disponen de tres días para recurrir el texto ante el Consell de Garanties Estatutàries, que puede pronunciarse sobre su adecuación al ordenamiento jurídico. Esta maniobra no alteraría la votación de las cuentas públicas, ya que su resolución no es vinculante, pero sí podría retrasar un mes su recorrido, al que solo le quedaría una última parada: la votación final en el pleno. Sea como sea, el proyecto de presupuestos no verá la luz verde hasta después de Semana Santa.