El Parlament pide que se constituya ya el consorcio para custodiar las inversiones del Estado en Catalunya

El Parlament ha vuelto a debatir este jueves sobre el funcionamiento de la red de Rodalies y el bajo nivel de ejecución de las inversiones en las infraestructuras del Estado en Catalunya. En los dos últimos plenos, la cuestión se ha hecho muy presente a raíz del accidente mortal en Gelida el pasado 20 de enero y el posterior caos del servicio. En esta ocasión, sin embargo, la Cámara ha puesto el foco especialmente en la red de carreteras y ha pedido que se constituya ya el consorcio para custodiar las inversiones del Estado en esta comunidad. La propuesta, impulsada por ERC, ha recibido el apoyo del PSC, los Comuns y la CUP. El resto de partidos ha votado en contra, a excepción de Aliança Catalana que se ha abstenido.

El voto afirmativo de los socialistas es especialmente relevante en el contexto actual, porque se produce tras el rechazo de ERC a los presupuestos de la Generalitat y la decisión de Salvador Illa de aprobar las cuentas de todas formas. Los republicanos argumentan que necesitan más garantías por parte del Gobierno de que la Generalitat de Catalunya podrá gestionar el IRPF. Sin embargo, sí hay acuerdo en el consorcio de inversiones Estado-Generalitat para asegurar que se ejecutan las obra.

En medio del pulso, el PSC ha apoyado la mayor parte de la moción de ERC, incluido el punto que pedía "acelerar la constitución" de este organismo de control. Los socialistas también han votado a favor del diagnóstico de los republicanos, que denunciaba un "déficit estructural de inversión y mantenimiento de las infraestructuras viarias de titularidad estatal", y otro que acusaba al Estado de haber "incumplido de manera reiterada el estado de ejecución de las inversiones presupuestadas". Este punto, de hecho, se ha aprobado por unanimidad, mientras que el que denunciaba el "déficit estructural" solo ha recibido el voto contrario del PP.

"El Gobierno incumple de manera sistemática, presupuesta poco y ejecuta aún menos", ha denunciado la diputada de ERC Lluïsa Llop durante el debate. Por su parte, Eva Candela del PSC ha puesto en valor herramientas como las encomiendas de gestión, impulsadas durante el Govern de Pere Aragonès, y también el nuevo consorcio. La socialista se ha mostrado convencida de que con ello se podrá mejorar el estado de las infraestructuras catalanas.

El partido que apoya el Govern, en cambio, se ha abstenido en los puntos que denunciaban el "deterioro" de la A-2 y la AP-7 y el "colapso" de esta última vía, aunque sí ha votado a favor -como el resto de grupos menos la CUP- de ejecutar de forma "inmediata" un plan de "choque integral" para la autopista que atraviesa Catalunya de norte a sur.

Noticias relacionadas

Por otra parte, el Pleno del Parlament también ha aprobado una moción de los Comuns a favor de un Pacte Nacional per Rodalies, con los votos del PSC y ERC y la abstención de la CUP y Aliança. La propuesta también insta al Govern a "concentrar la gobernanza y el comando operativo del sistema de Rodalies bajo una dirección unificada" y le exige "la institucionalización de equipos permanentes de mantenimiento y emergencia".