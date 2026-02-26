Visita a España
El Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles en una sesión en el Congreso
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El Papa ha solicitado visitar el Congreso durante su próxima visita a España en junio. En concreto, según fuentes parlamentarias, al Pontífice le gustaría asistir a una celebración conjunta de las dos cámaras, lo cual encanjaría por s u condición como jefe de Estado. Se trata de la primera vez que un Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles en una sesión extraordinaria, como ya ha hecho León XIV en otros países. La fecha que se baraja es el 8 de junio.
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