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Visita a España

El Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles en una sesión en el Congreso

El Papa León XIV en una imagen de archivo

El Papa León XIV en una imagen de archivo / Conferencia Episcopal Española

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May Mariño

Iván Gil

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El Papa ha solicitado visitar el Congreso durante su próxima visita a España en junio. En concreto, según fuentes parlamentarias, al Pontífice le gustaría asistir a una celebración conjunta de las dos cámaras, lo cual encanjaría por s u condición como jefe de Estado. Se trata de la primera vez que un Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles en una sesión extraordinaria, como ya ha hecho León XIV en otros países. La fecha que se baraja es el 8 de junio.

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