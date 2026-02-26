Papeles 23F
IU cree que la desclasificación es otra operación de blanqueo del rey Juan Carlos
Servimedia
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y secretario general del PCE, Enrique Santiago, interpretó este jueves que la desclasificación de documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23-F es “una nueva operación de blanqueo del papel del jefe del Estado” de entonces, el rey Juan Carlos.
En declaraciones a su llegada al Pleno del Congreso, Santiago cuestionó la veracidad del documento desclasificado que hace referencia a una supuesta nota del Comité Central del PCE. “Hemos verificado en los archivos históricos del partido, y esa nota no existe en absoluto”, certificó, además de denunciar que el PCE siguiera “absolutamente infiltrado” por la Policía después de haber sido uno de los ponentes de la Constitución.
“Nos da la impresión de que hay una nueva operación de blanqueo del papel del jefe de Estado”, interpretó, reafirmándose en su tesis de que el rey Juan Carlos “sabía lo que se estaba preparando” y “dejó transcurrir muchas horas, probablemente viendo cómo se situaban los distintos capitanes generales” ante el intento de golpe.
Santiago reconoció que “en lo desclasificado por ahora no hay nada” que confirme esa tesis, pero lo atribuyó a que “faltan multitud de documentos”, muchos porque no se han desclasificado y otros desaparecidos o hechos desaparecer por un capitán del Cesid.
“Es decir, esto es una operación, a nosotros nos da la impresión, de blanqueo del papel del jefe de Estado”, insistió, como también hizo con la demanda que verbalizó todo Sumar desde el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que desclasificaría los papeles. “Basta de desclasificar a cuenta gotas documentos de hace 45 años. Si tuviéramos ya aprobada la Ley de Información Clasificada, a los 20 años habría sido desclasificado automáticamente”, subrayó literalmente.
