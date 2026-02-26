El Govern recuerda a ERC que el Gobierno se comprometió con la gestión del IRPF en la comisión bilateral de julio

El Govern está convencido de que logrará aprobar los presupuestos para 2026 en el Parlament, pese a que dará curso a las cuentas este viernes en el Consell Executiu sin tener los apoyos atados. Es por eso que no quiere hablar ni de suplementos de crédito -el mecanismo para que la administración tenga más recursos sin unas cuentas actualizadas- ni de un adelanto electoral. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha asegurado que mantiene la "confianza" en que ERC acabará dando su plácet y, de hecho, en una entrevista en Catalunya Ràdio ha recordado que el gesto del PSOE que reclama ya se hizo en julio cuando el Gobierno se comprometió con la "gestión del IRPF" en la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat.

Eso, ha asegurado la consellera, tiene "más fuerza legal" que cualquier declaración que en estos momentos pueda hacer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha rechazado que la Generalitat recaude el 100% del IRPF. "Montero puede leer el acuerdo de la bilateral", ha llegado a decir Romero. Sin embargo, en la literalidad del texto firmado en la bilateral en ningún momento aparece la palabra "recaudación", sino asumir "progresivamente competencias de gestión" en ese impuesto.

El refuerzo de la ATC

Romero también ha insistido en que otro elemento que prueba el compromiso del Govern con avanzar en la recaudación del IRPF es que se está trabajando para muscular la Agència Tributària de Catalunya. De hecho, ha anunciado que este jueves mismo se convocan 25 nuevas plazas de inspectores, con lo que se duplicará la plantilla actual.

En el Govern están todos alineados para lanzar un mensaje unísono de que hay partido y que es viable salir victoriosos de la partida de los presupuestos. "Se está absolutamente comprometido y centrado en tener estos presupuestos. Todo el trabajo, el esfuerzo y la inteligencia está centrada en esto. No por un capricho del Govern, sino porque Catalunya lo necesita", ha defendido también este jueves la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Tensiones de tesorería en abril

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Paneque ha recordado que están gobernando con las cuentas de 2023 prorrogadas y no ha querido aclarar si, en el caso de que ERC mantenga el veto anunciado y el proyecto decaiga, Illa pulsará el botón electoral como hizo su predecesor en el cargo, Pere Aragonès, y adelantará los comicios en Catalunya, que están previstos para 2028. Tampoco la consellera Romero ha aclarado cuál es el plan B si descarrila la negociación con ERC, pero sí que ha alertado de que en el mes de abril se "empezarán a tensionar" las finanzas de la Generalitat porque en estos momentos se gobierna con las cuentas de hace tres años y sin los suplementos aprobados el año pasado. En caso de recurrir de nuevo a este mecanismo, la consellera ha subrayado que habría 1.500 millones que se perderían igualmente.

"Es mejor llevar los presupuestos al Parlament con los votos atados", ha admitido Romero sobre el riesgo que asumen impulsando las cuentas sin haber amarrado los apoyos, pero ha defendido que "no contempla que ERC no se acabe sumando al acuerdo". "Nuestra responsabilidad es aprobarlos, tramitarlos y tener los apoyos", ha indicado. "Hay una carta de confianza de este Govern que ha empezado a avanzar en temas que llevaban 15 años parados, y tienen la palabra del president", ha espetado por su parte Paneque, pidiendo a los republicanos "un cierto principio de realidad".

"Principio de realidad"

Así, ha recalcado que no se pueden solucionar asuntos que llevaban años frenados en "dos semanas". Un "principio de realidad" que, según Paneque, pasa por asumir que Catalunya no está preparada por falta de medios y recursos para asumir esta recaudación, algo que ERC ya asumió cuando aplazó de 2026 a 2028 esta parte del acuerdo, aunque ahora exijan que el Congreso dé su encaje legal ya como condición para negociar las cuentas.

Lo que está claro en el Govern es que no buscarán a Junts para tratar de aprobar estas cuentas si ERC se mantiene en el 'no'. El 'sí' de los Comuns ya está garantizado después de que Illa y Jéssica Albiach firmaran un pacto en el que se contempla la limitación de la compra especulativa de vivienda.