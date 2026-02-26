Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita con las urnas

Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya

Así están las encuestas de las elecciones generales en España

Jose Rico

Francisco José Moya

Castilla y León abre ya la campaña de las elecciones autonómicas el 15 de marzo, los terceros comicios autonómicos en menos de tres meses, tras los de Extremadura y Aragón. El presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha conseguido agotar la legislatura pese a las dificultades que ha encontrado desde que, a mitad de mandato, Vox decidió romper la coalición de gobierno y dejar al PP en minoría parlamentaria, hasta el punto de que no pudo aprobar presupuestos ni en 2025 ni en 2026. Y precisamente, la carrera hacia las urnas estará marcada por el pulso que mantiene populares y ultras en las negociaciones poselectorales en Aragón y Extremadura.

El PP afronta la convocatoria con el objetivo de acercarse a la mayoría absoluta para depender lo menos posible de Vox, cuyo candidato es el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán. Con ese objetivo adelantó las elecciones en 2022, pero las urnas le dejaron en manos de la ultraderecha y fue el primer barón popular que integró a Vox en un Ejecutivo autonómico. Tras un traumático cambio de líder hace menos de un año, el cartel electoral del PSOE será Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007.

El promedio de las encuestas publicadas durante esta legislatura sitúan a Mañueco en cabeza con una ventaja de 4,3 puntos sobre el PSOE, pero pronostican también un importante crecimiento de Vox que complicaría una hipotética negociación posterior con el PP. En concreto, los populares obtendrían el 32,7% de los votos y los socialistas se quedarían con el 28,4% de los sufragios. Los ultras rozarían el 20% de las papeletas, cifra récord para Vox en una cita electoral.

.

Visualización de datos interactiva.

Traducidas a escaños estas estimaciones de voto, el PP lograría ganar solo un procurador en las Cortes de Castilla y León y obtendría 32 escaños (ahora tiene 31), a diez de la mayoría absoluta, fijada en los 42 procuradores. El PSOE perdería tres asientos y se quedaría con 25 diputados (hoy tiene 28), mientras que Vox subiría de 13 a 16 parlamentarios, que serían claves para la gobernabilidad.

.

Visualización de datos interactiva.

Las Cortes de Castilla y León tendrán esta próxima legislatura 82 procuradores, uno más que en la anterior, tras ganar un escaño por Segovia. El reparto de los diputados por circunscripciones es el siguiente: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, 7 por Palencia, 7 por Segovia, 7 por Zamora y 5 por Soria.

Los cálculos realizados por EL PERIÓDICO a partir de una fórmula empleada por Ivan Serrano, investigador del IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la UOC, corresponden a la media ponderada de los principales sondeos publicados. La ponderación se realiza, como en otras fórmulas de este tipo, en función del tamaño de la muestra (cuanto más grande, mayor valor) y de la fecha del trabajo de campo (cuanto más reciente, más significativa).

TEMAS

