Muere Antonio Tejero: última hora y reacciones, en directo

El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"

Muere Antonio Tejero, el guardia civil que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23F

"¡Quieto todo el mundo!": Las frases para la historia del golpista Antonio Tejero

El Gobierno desclasificará los documentos del 23-F

El Gobierno desclasificará los documentos del 23-F

Lucía Feijoo Viera

A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi

El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar hoy un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa. Horas después de la desclasificación de documentos ha fallecido Antonio Tejero, el general golpista, a la edad de 93 años.

