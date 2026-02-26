Cita judicial
David Sánchez acudirá a la Audiencia de Badajoz para recoger personalmente la citación al juicio
Tras la solicitud para que aportara la dirección de su domicilio particular y no la del despacho de su abogado
David Sánchez acudirá personalmente, "en el curso de la próxima semana" en la Audiencia Provincial de Badajoz para recoger la citación como investigado en el juicio por su presunta contratación irregular en la diputación.
Así lo expone su defensa en un escrito remitido a la Sección Primera de la Audiencia, en respuesta al requerimiento hecho por este órgano judicial para que el hermano del presidente del Gobierno facilitara su domicilio particular, ya que el que constaba en la documentación aportada inicialmente figuraba como tal el despacho de su abogado en Cáceres.
La Audiencia lo conminó a comunicar una dirección propia para poder entregarle personalmente la citación, que ha decidido recoger en persona.
David Sánchez se sentará en el banquillo, junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y nueve cargos y trabajadores de la institución provincial, acusado de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Está previsto que el juicio se inicie el próximo 28 de mayo.
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Sánchez acumula más ministros reprobados en una legislatura que en el resto de la democracia
- El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social
- Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
- Una segunda mujer, actriz de 'reconocida notoriedad', denuncia a Errejón por agresión sexual
- El capitán general de Canarias preparó otro golpe de estado tras el 23F