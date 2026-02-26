Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Baronesa ThyssenMigrañaJubilaciónCubaPedro SánchezAntonio TejeroDana ValenciaBurnoutAyusoBarcelonaAtúnPremios Goya 2026
instagramlinkedin

Compromís no se cierra a renunciar a la concejalía de Fallas en Moncada: "Es cuestión de negociar con el PSPV"

El vicealcalde y futuro primer edil, Álvaro Gonzalvo recibirá a las comisiones falleras la próxima semana tras pedir estas que Martín Pérez siga al frente de la concejalía de las fiestas josefinas tras el cambio de alcaldía

Actos falleros este mes en Moncada. A la izquierda, Martín Pérez (PSPV) y Álvaro Gonzalvo (Compromís)

Actos falleros este mes en Moncada. A la izquierda, Martín Pérez (PSPV) y Álvaro Gonzalvo (Compromís) / L-EMV

Violeta Peraita

Moncada
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El vicealcalde de Moncada de Compromís, Álvaro Gonzalvo, que si todo sale según lo previsto será alcalde de Moncada en el último año de mandato, respondía a la petición de las fallas de que Martín Pérez (PSPV) permanezca como concejal de Fallas una vez Gozalvo acceda a la alcaldía. "El acuerdo de gobierno se puede modificar y es una cuestión, la de la concejalía de Fallas, que se tendrá que negociar entre el PSPV y Compromís".

Y es que el PSPV y Compromís acordaron tras las elecciones de 2023 que los socialistas tendrían la alcaldía tres años y los valencianistas uno y en la misma alternancia iría, precisamente, la concejalía de Fallas, que sería para Compromís en 2026. Este cambio supondría cambiar el pacto de coalición, algo a lo que Gonzalvo no se cerraba ayer. Preguntado por esta cuestión, el vicealcalde y futuro alcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo señalaba que la semana que viene se reunirá con las fallas para tratar el asunto y no se cerraba a cambios en el pacto. Uno que «está vivo y se puede modificar». Eso sí, adelantaba que Pérez no le ha pedido quedarse con la concejalía ni le ha comentado nada. «Sería cuestión de negociarlo con el PSPV», resume.

Noticias relacionadas

Con todo, sí cree necesario que Martín Pérez le comunique si quiere seguir o no, ya que él, Gonzalvo, será el presidente de la Junta Local Fallera cuando sea alcalde. "El concejal no me ha pedido que quiere seguir, él también tendrá que decir qué quiere hacer y lo gestionamos políticamente entre PSPV y Compromís", zanjaba.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  2. Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
  3. Sánchez acumula más ministros reprobados en una legislatura que en el resto de la democracia
  4. El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social
  5. Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
  6. Una segunda mujer, actriz de 'reconocida notoriedad', denuncia a Errejón por agresión sexual
  7. El servicio secreto anotó rumores sobre reuniones del rey Juan Carlos con militares implicados en el golpe mientras los juzgaban
  8. La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide 'una mínima verificación' de sus acusaciones

La caída de una lágrima de cristal de la lámpara del hemiciclo del Parlament paraliza el pleno durante unos minutos

La caída de una lágrima de cristal de la lámpara del hemiciclo del Parlament paraliza el pleno durante unos minutos

Javier Cercas, sobre los papeles desclasificados del 23-F: "Los bulos y rumores van a seguir porque esto es un negocio"

Irene Montero desea "lo mejor" a Yolanda Díaz pero desdeña Sumar y reivindica liderazgos de "izquierda"

Irene Montero desea "lo mejor" a Yolanda Díaz pero desdeña Sumar y reivindica liderazgos de "izquierda"

El Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles en una sesión en el Congreso el 8 de junio

El Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles en una sesión en el Congreso el 8 de junio

El hermano de Pedro Sánchez acudirá a la Audiencia de Badajoz para recoger personalmente la citación al juicio

El jefe de la UDEF que investigó a los Pujol sostiene que la familia tenía ascendiente con independencia de siglas políticas

El jefe de la UDEF que investigó a los Pujol sostiene que la familia tenía ascendiente con independencia de siglas políticas

El juez procesa a Rafael Velasco, ex número dos del PSOE andaluz, por el "entramado" de ayudas irregulares de los cursos de formación

El juez procesa a Rafael Velasco, ex número dos del PSOE andaluz, por el "entramado" de ayudas irregulares de los cursos de formación

El Govern recuerda a ERC que el Gobierno se comprometió con la gestión del IRPF en la comisión bilateral de julio

El Govern recuerda a ERC que el Gobierno se comprometió con la gestión del IRPF en la comisión bilateral de julio