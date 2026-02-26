Catalunya permitirá consultar quién es un "gran tenedor" de vivienda mediante NIF

El registro para que cualquiera en Catalunya pueda consultar si un propietario tiene más de cinco viviendas encara su fase final. El Govern de la Generalitat tiene ya cerrada la última propuesta de decreto para su creación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que se establece que la web de la Agència de l'Habitatge de Catalunya publicará la relación de las personas jurídicas que ostentan las condición de "grandes tenedores" y que será consultable mediante la indicación de su razón social y el NIF.