DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
El abogado de Tejero reprochó al Gobierno que le enviara a una celda a "650 kilómetros" de su abogado y "llena de humedad": "Está enfermo"
Los documentos desclasificados del 23-F, en directo: Muere el teniente coronel Antonio Tejero
La defensa del teniente coronel Antonio Tejero, brazo ejecutor del golpe de Estado del 23-F de 1981, presentó un durísimo escrito ante el Ministerio de Defensa por las "infracciones procedimentales" cometidas durante el juicio y después, según consta en uno de los cientos de documentos que esta miércoles han sido desclasificados y publicados por el Gobierno de España.
En un escrito que firman los abogados de todos los condenados, se denuncia que "se ha violado" el secreto sumarial al aparecer publicadas en la prensa frases textuales que pronunciaron los golpistas durante el juicio.
Asimismo, los abogados apuntaban que el traslado de Tejero a una cárcel de Ferrol fue "anticonstitucional". "Se le han restringido discrecionalmente las visitas, se le ha trasladado a más 650 kilómetros de su abogado, originándole indefensión, impidiendo la normal comunicación entre el letrado y su patrocinado", apuntaba el escrito, que criticaba también las condiciones de la prisión en la que se encontraba.
"Está en una habitación llena de humedad y con incumplimiento de las condiciones higienico sanitarias a que toda persona humana tiene derecho", señala el escrito, que apuntaba que Tejero se encontraba "enfermo, afectado de reuma, en una prisión llena de humedad, y de anemia".
Según denunciaba la defensa del brazo ejecutor de la asonada, la decisión del Ministerio de Defensa fue anticonstitucional porque el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares no atribuye al Ministerio "competencia" para trasladar por su propia iniciativa, sino que "la iniciativa en todo caso tiene que ser de la autoridad judicial competente".
Por todo ello, el abogado del líder del golpe, fallecido ayer, el mismo día que se desclasificaban los documentos, pedía su traslado al centro penitenciario militar de Alcalá de Henares, "donde tenía que estar en la actualidad".
