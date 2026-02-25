Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

23F, el golpe de Estado

Tejero puso en duda los planes de Armada: "Es un chapucero, lo que quiere es ser presidente como sea"

Accede a los documentos del 23-F en este enlace

DIRECTO | Documentos desclasificados del 23F, en directo: última hora de su publicación y reacciones

Las mejores imágenes de la vida de Antonio Tejero

Las mejores imágenes de la vida de Antonio Tejero

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
Antonio Tejero, en pleno golpe de Estado del 23-F, puso en duda las intenciones que tenía el general Alfonso Armanda para llevar adelante la asonada. En una conversación telefónica entre Tejero y Juan García Carrés, el único civil condenado por el intento de golpe de Estado, el teniente coronel de la Guardia Civil avisa de que Armada es un "chapucero" e insta a su interlocutor a que avise al general Jaime Milans del Bosch a que no se fíe de él, que "lo que quiere es ser presidente como sea, al precio que sea".

Entre los documentos desclasificados por el Gobierno este miércoles se encuentran algunas de las conversaciones que mantuvo Tejero con el exterior, una vez ya estaba encerrado en el Congreso de los Diputados. Entre ellas está una con García Carrés, que había sido procurador de las Cortes franquistas. Durante el diálogo, García Carrés le informa de que dos regimientos iban hacia la Cámara Baja para darle apoyo y le pedía resistir. "Estoy pasando un rato cabrón", le responde Tejero.

Trascripción conversación Tejero sobre Armada

Trascripción conversación Tejero sobre Armada / Redacción

A lo largo de la conversación, Tejero le pide más información sobre qué está pasando en el exterior y llega un momento en que advierte a su interlocutor de las intenciones de Armada. La conversación prueba que el teniente coronel de la Guardia Civil llegó al Congreso sin conocer los planes de Armada de proponer la creación de un Gobierno de concentración presidido por él mismo. "Dile a Pedro que le diga a Milans que no se fíe de Armada, que lo que quiere es ser presidente como sea, al precio que sea", le avisa Tejero a García Carrés.

"Dice que no te fíes demasiado con el que ha ido allí", responde García Carrés, hablando con una tercera persona que está identificada en la conversación documentada por la Guardia Civil. "¿Demasiado? Ni un pelo", insiste Tejero. Más adelante, recalca que Armada estaba dispuesto a entrar en un Gobierno Militar "con tal de que lo presidiera él". "Este lo que quiere es una poltrona, ¿eh?", recalca Tejero durante la conversación.

