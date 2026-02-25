Catalunya duplica la tasa turística y destinará el 25% de la recaudación a vivienda

El Parlament ha aprobado este miércoles la ley que duplica la tasa turística que se paga en Catalunya. Lo ha hecho con los 68 votos a favor del PSC, ERC y los Comuns. Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra (63 escaños) y los cuatro diputados de la CUP se han abstenido. En Barcelona, esta subida entrará en vigor en el mes abril. En el resto de Catalunya será progresiva: habrá un primer incremento ese mismo mes y el resto se dejará para dentro de un año, en abril de 2027. Una parte de lo que se recaude se destinará a políticas de vivienda.

La tasa establece una subida generalizada en todos los establecimientos turísticos (ver la tabla), pero la más pronunciada será en los hoteles de cinco estrellas. Actualmente, en un hotel de lujo de la capital catalana se paga una tarifa base de 3,5 euros por noche más un recargo municipal de 4 euros -en total, 7,5-. Ahora, con la nueva ley, la tarifa base subirá a los siete euros que con el recargo municipal actualizado para este año -5 euros- serán 12. Además, el consistorio tendrá margen para subir hasta los 15 euros si lo estima oportuno.

En el resto de Catalunya las tarifas serán menores, pero también crecerán. En abril de 2026 en un hotel de cinco estrellas se pagarán 4,5 euros por noche que, con recargo, podrían llegar a los 8,5. A partir de abril de 2027, serán seis por noche que con recargo podrán llegar a los 10. La ley también afecta a los hoteles de menor rango, los pisos turísticos, los albergues, los campings y los cruceros.

Visualización de la tasa turística de Catalunya.

Aparte de la subida, la nueva norma recoge otras novedades destacadas. Hasta ahora, solo Barcelona podía aplicar un recargo municipal a la tarifa base que fija la Generalitat. A partir de ahora, podrán hacerlo todos los ayuntamientos que lo consideren oportuno. Este recargo tendrá un límite máximo de 4 euros y no podrá superar la cifra base de la Generalitat. Lo que recauden los consistorios será para ellos, es decir, irá a parar a las arcas municipales.

Imagen del pleno del Parlament este miércoles. / Alberto Paredes / Europa Press

La ley incluye otras dos cuestiones más a tener en cuenta. En primer lugar, solo habrá un periodo de liquidación al año -y no dos, como hasta ahora- para facilitar la gestión y evitar el fraude. En segundo lugar, un 25% de lo que recaude la Generalitat se dedicará a políticas de vivienda. Los impulsores argumentan que el turismo genera externalidades negativas en el acceso a la vivienda, por lo que una parte de la tasa debe servir para intentar mitigarlas. El 75% restante seguirá yendo al fondo para el fomento del turismo.

El debate

En el debate parlamentario los impulsores han defendido que, ante el auge del sector turístico, la tasa tenía que actualizarse al alza. Su argumento es que el sector registra cifras de récord tanto en número de visitantes -20 millones de turistas extranjeros en Catalunya en 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- como en número de ingresos -25.000 millones el mismo año-, por lo que consideran que debe aportar más. También están convencidos de que el número de visitantes no se resentirá: cuando se creó la tasa con un Govern de CiU, en 2012, Catalunya recibía 15 millones de turistas y nunca ha dejado de crecer excepto durante el impacto de la pandemia.

Cifras del sector en 2025: 20 millones de turistas extranjeros; 25.000 millones en ingresos; 12% del PIB y 400.000 trabajadores

El portavoz de los Comuns, David Cid, ha considerado que es "justo y necesario" que el sector haga un "esfuerzo" ante sus cifras de récord. Con la nueva tasa se pasará de los 100 millones de recaudación a los 200, "menos del 1%" de lo que ingresa el sector. La diputada Susana Martínez (PSC) ha puesto el acento en que una parte de esta recaudación se dedicará a "dar respuesta a la emergencia de la vivienda". Laia Cañigueral (ERC) ha destacado que la tasa se convierte ahora también en una "herramienta municipalista" porque los municipios podrán gestionar una parte de la recaudación. La CUP se ha abstenido porque, según Laure Vega, la iniciativa podría haber sido "más interesante" e ir más lejos.

Los grupos de centroderecha, derecha y extrema derecha han cargado con vehemencia contra la subida tasa porque consideran que sí impactará negativamente en un sector que representa el 12% del PIB -según datos de la Generalitat- y emplea a más de 400.000 personas. La diputada Maite Selva (Junts) ha lamentado que se perjudica al turismo y se genera "inseguridad jurídica". Àngels Esteller (PP) ha dicho que la nueva tasa apuesta por el "decrecimiento" del sector e identifica al turista "como el enemigo", mientras que Javier Ramírez (Vox) ha criticado que es una medida de "extrema izquierda radical y turismofobia". "Una mera operación recaudatoria", ha dicho Sílvia Orriols (Aliança Catalana).