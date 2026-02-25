Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sánchez y Feijóo se vuelven a enfrentar cara a cara en el Congreso

El trasfondo de las negociaciones PP-Vox es uno de los asuntos que marca el pleno de la Cámara Baja

EFE, Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelven a enfrentar en un cara a cara en la sesión de control del Congreso, con el trasfondo de las negociaciones entre PP y Vox para pactar gobiernos en Aragón y Extremadura.

El Gobierno se enfrenta esta semana a un nuevo intento para sacar adelante los decretos de subida de pensiones y del escudo social en el Congreso, donde tendrá que contestar además a las críticas de la oposición tras la caída del DAO de la Policía Nacional por una querella por agresión sexual.

El pleno se celebra el día en el que el Gobierno desclasifica los documentos del 23-F que hasta ahora se mantenían en secreto y un día después de que la jueza que instruye la causa de la dana haya elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una exposición razonada que supone el primer paso para solicitar que se investigue a expresidente valenciano Carlos Mazón por su papel en el día de la tragedia.

TEMAS

  1. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  2. ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián
  3. Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
  4. La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide 'una mínima verificación' de sus acusaciones
  5. Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual
  6. ¿Qué queda por saber del 23F? Las 6 incógnitas que podrá resolver la desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado
  7. Sánchez acumula más ministros reprobados en una legislatura que en el resto de la democracia
  8. El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F

