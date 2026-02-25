Viaje del Pontífice
Illa celebra que el Papa visite Barcelona en junio: "Lo recibiremos con los brazos abiertos"
El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026
El president de la Generalitat, Salvador Illa, celebra que el Papa León XIV visitará Catalunya y, en concreto, Barcelona, en el viaje que la Santa Sede ha confirmado para la semana del 6 al 12 de junio. "Lo recibiremos con los brazos abiertos", ha asegurado en un vídeo publicado en sus redes sociales. Hace 15 años que un Pontífice no viaja a España.
Illa, que es católico practicante, considera una "muy buena noticia" para la comunidad cristiana que el Papa incluya la capital catalana en su visita, pero también para el conjunto de la sociedad catalana. "Representa valores humanos universales, como la solidaridad y la convivencia, ampliamente compartidos por la sociedad catalana", ha reivindicado.
Inauguración en la Sagrada Família
Además, el president considera que se trata de una manera "magnífica" de celebrar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona, y de inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la más alta de la basílica recientemente finalizada. "Agradezco su gesto", concluye en su mensaje.
No será la primera vez que Illa se encuentra con el Papa León XIV, puesto que ya se reunió con él en el Vaticano el pasado mes de octubre durante su viaje institucional a Roma. Antes, cuando era jefe de la oposición, tuvo también un encuentro con el Papa Francisco en marzo de 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián
- Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
- El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social
- Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
- La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide 'una mínima verificación' de sus acusaciones
- Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual
- ¿Qué queda por saber del 23F? Las 6 incógnitas que podrá resolver la desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado