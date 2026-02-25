Illa celebra que el Papa visite Barcelona en junio: "Lo recibiremos con los brazos abiertos"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, celebra que el Papa León XIV visitará Catalunya y, en concreto, Barcelona, en el viaje que la Santa Sede ha confirmado para la semana del 6 al 12 de junio. "Lo recibiremos con los brazos abiertos", ha asegurado en un vídeo publicado en sus redes sociales. Hace 15 años que un Pontífice no viaja a España.

Illa, que es católico practicante, considera una "muy buena noticia" para la comunidad cristiana que el Papa incluya la capital catalana en su visita, pero también para el conjunto de la sociedad catalana. "Representa valores humanos universales, como la solidaridad y la convivencia, ampliamente compartidos por la sociedad catalana", ha reivindicado.

Inauguración en la Sagrada Família

Además, el president considera que se trata de una manera "magnífica" de celebrar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona, y de inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la más alta de la basílica recientemente finalizada. "Agradezco su gesto", concluye en su mensaje.

No será la primera vez que Illa se encuentra con el Papa León XIV, puesto que ya se reunió con él en el Vaticano el pasado mes de octubre durante su viaje institucional a Roma. Antes, cuando era jefe de la oposición, tuvo también un encuentro con el Papa Francisco en marzo de 2024.