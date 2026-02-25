¿Quién es el abogado de Huesca que presentó la querella contra el DAO?

Jorge Piedrafita Puig es el abogado que representa a la mujer que se ha querellado contra el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González. Y es una querella que tiene una firma aragonesa porque Piedrafita es un letrado aragonés natural de Huesca, donde está colegiado desde que se iniciara en el mundo de la abogacía allá por 2012. Desde entonces ha completado 14 cursos judiciales en los que consta su participación en procedimientos mediáticos a nivel nacional y a nivel regional como la denuncia de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, el asesinato de los guardias civiles en Barbate o el triple asesinato de Igor El Ruso, entre otros.

En su cuenta de LinkedIn consta que se licenció en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), donde también realizó el máster universitario de Abogacía. En la Universidad de Zaragoza, entre 2013 y 2017, realizó un doctorado en Derecho Mercantil. Es delegado sindical del sindicato de abogados Venia en Huesca, colaborador con la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y está ligado a la Asociación de Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), una entidad con la que se suele personar como acusación popular en los procedimientos.

Así consta, por ejemplo, en el caso de torturas que se denunció en el centro de menores de Ateca o en ciertos procedimientos de violencia de género. También en las narcolanchas de Barbate o en la causa contra Íñigo Errejón. Tras el asesinato del guardia civil Víctor Romero a manos de Igor El Ruso, representó a la viuda y a la hija del difunto agente.

En los últimos días, su nombre ha trascendido a la esfera nacional tras conocerse que un Juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por una policía nacional contra el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía. Es un documento que presentó el 9 de enero. Y el 17 de marzo ha sido citado a declarar González. Entonces también comparecerá Piedrafita.