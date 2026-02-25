Illa pide a ERC que negocie los presupuestos y los republicanos replican que solo lo harán si "presiona al PSOE" con el IRPF

"Esto no es el final de nada, es el inicio de una tramitación". Con esta afirmación, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tratado de limar asperezas con ERC durante la sesión de control en el Parlament y trasladarle que, aunque el viernes aprobará los presupuestos sin que tengan un acuerdo y se ponga en marcha un reloj de 10 días, está dispuesto a negociar. "Les tiendo la mano, cójanla, por favor", ha asegurado en tono conciliador a sabiendas de que no lograr el apoyo necesario pondrá en jaque la gestión económica del Govern, por lo que no le conviene escalar en estos momentos el choque.

Pero el ofrecimiento tan solo ha servido para constatar que las posiciones están enrocadas, porque pese a que el intercambio se haya producido cordialmente y sin exabruptos, el presidente del grupo republicano, Josep Maria Jové, ha sido escueto y claro en su respuesta: "La mano la cogeremos, pero primero cumplan y después negociaremos". Así que el pulso se mantiene, porque el partido de Oriol Junqueras ha continuado insistiendo en que el president tiene la "responsabilidad de presionar" a Pedro Sánchez y conseguir que se comprometa con que Catalunya pueda recaudar el IRPF, algo que el Govern ha descartado hacer explícitamente con el argumento de que Illa ya ha "dado su palabra" a ERC de que así será.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles en el Parlament / ACN

"Hay margen de acuerdo"

"Cumpliré con el IRPF igual que he cumplido con la financiación y con Rodalies", ha vuelto a insistir Illa, que ha hecho hincapié en que "el 75%" de los acuerdos firmados en su investidura están ya "o cumplidos o avanzados" en tan solo un año y medio de legislatura. "Hay margen de acuerdo, haremos todos los esfuerzos necesarios", ha asegurado el president para allanar el camino con sus socios, pese a que en el Govern admiten que las confianzas se han resquebrajado tras el 'no' de Junqueras del sábado a iniciar la negociación de las cuentas.

Lo que se debe primar, ha subrayado, es estar "a la altura de las exigencias" que están haciendo los catalanes para mejorar los servicios públicos y, para ello, ha emplazado tanto a ERC como a los Comuns a hacer cesiones para que tenga continuidad la suma de fuerzas progresistas que ya ha operado durante toda la legislatura. "No es fácil, pero hemos hecho mucho y buen trabajo", ha presumido. Pero los republicanos no se han movido ni un ápice y le han recordado al president que Catalunya está "inmersa en el caos", por lo que hace falta son "hechos y no declaraciones".

"No nos sentaremos hablar de presupuestos sin garantías de cumplimiento de la recaudación del IRPF", ha repetido Jové, que sin restar "importancia" a los presupuestos, ha señalado que hay una "falta de recursos endémica" para hacer frente a las crisis que tiene ahora abiertas el Govern, como Rodalies o las huelgas de profesores y médicos, y que solo se puede resolver con "avances en soberanía". La recaudación del IRPF, para ERC, va de eso. En todo caso, si no hay forma de encauzar el apoyo a las cuentas, ha vuelto a mencionar que están dispuestos a facilitar suplementos de crédito a los presupuestos prorrogados de 2023, escenario que en la Generalitat rechazan por ahora.

Loa Comuns, a la espera

A la espera de cómo se resuelve el desencuentro entre el Executiu y los republicanos, los Comuns han puesto el foco en las reivindicaciones de los profesores, que amenazan con ir a una semana de huelga en marzo. Illa ha aprovechado la ocasión para agradecer públicamente que ya hayan formalizado que piensan votar que 'sí' a las cuentas y se ha comprometido a "trabajar para poner todos los recursos" posibles para continuar reduciendo ratios y burocracia.

Junts ha aprovechado la ocasión para hurgar en la crisis abierta entre socios a tenor de los presupuestos. "El problema es de confianza, no de calendario, porque hay un socio que no se fía de usted", le ha echado en cara la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha criticado que, puestos a presentar los presupuestos sin los apoyos suficientes ya podría haberlos impulsado antes. "Ni buena gestión ni estabilidad", ha lamentado la dirigente, al tiempo que Illa les ha emplazado a estar a la "altura de las circunstancias" y a actuar "con responsabilidad".