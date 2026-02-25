PP/Vox dejan sin casa a los baleares

El presente texto se dirige en exclusiva a las clases medias mallorquinas, abstenerse personas de distinta filiación económica o geográfica. PP/Vox votaron ayer en síntesis que prefieren que las casas de Mallorca sean compradas por extranjeros, antes que ponerlas al alcance de los residentes. Es curioso que los dos partidos ultraespañoles coloquen a los indígenas isleños por debajo de los habitantes de otras autonomías, donde la vivienda cuesta la mitad.

PP/Vox dejan sin casa a los mallorquines, aunque también pueden utilizarse los verbos «quitan» y «roban», en cuanto que despojan a los nativos con alevosía. Se refugian en la cínica excusa de proteger a los vendedores mallorquines, para así desproteger a los compradores mallorquines. Por no hablar de la proporción creciente de extranjeros que se deshacen de sus propiedades, las derechas apuntalan la rentable desinversión foránea en contra de los nativos.

A partir de aquí se encadenan las paradojas. En la orilla postulante, difícilmente puede proteger a los compradores mallorquines el PSOE, que vendió su sede histórica a un alemán. Por no hablar de Més, que solo nombra a altos cargos que cumplan con el requisito de haber entregado suelo sagrado a suecoalemanes. Cobrando, claro.

Las clases medias mallorquinas, traicionadas otra vez por sus políticos, pueden consolarse con un manifiesto radical encapsulado en un tuit: «De propietarios a jornaleros del alquiler, del desarrollo a la escasez, de la estabilidad a los tumbos, de los hogares para las familias a los pisos compartidos». En efecto, parece de Podemos, salvo que el acertado comentario lleva la firma de Carlos Hernández Quero, responsable de vivienda de Vox y figura emergente de la ultraderecha. (El mediocre que le han endosado al ultraParlament puede ahorrarse la rectificación mentirosa, su partido promueve políticas extremas joseantonianas le guste o no).

En resumen, la izquierda quiere prohibir que los demás vendan a alemanes, la derecha ni eso. Las clases medias mallorquinas solo pueden largarse de su isla o malvivir en ella como seres extraños.