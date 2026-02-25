Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

El Partido Comunista defendió al Rey frente a los "rumores" de la "extrema derecha" sobre el 23-F: "Quieren implicarlo y destrozar a la Monarquía"

Los documentos desclasificados del 23F, en directo: seis miembros del CESID "participaron activamente" en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir

El Rey Juan Carlos, junto a Santiago Carrillo, Agustín Rodríguez Sahagún, Adolfo Suárez, Felipe González y Manuel Fraga

El Rey Juan Carlos, junto a Santiago Carrillo, Agustín Rodríguez Sahagún, Adolfo Suárez, Felipe González y Manuel Fraga

Roberto Bécares

Roberto Bécares

Madrid
Miembros del Partido Comunista de España (PCE) remitieron una carta a su secretario general, Santiago Carrillo, alertando de "el peligro que supone dejar a la extrema derecha que impere en el mercado negro del rumor" e "incidir en la supuesta implicación del rey en el golpe".

Así consta en una nota de la Dirección General de la Policía incluida en los cientos de documentos sobre el fallido golpe de Estado del 23-F que han sido desclasificados este miércoles.

En la nota, fechada el 11 de mayo de 1981, miembros del partido denuncian que "miembros de la extrema derecha quieren implicar a la Monarquía y destrozarla como Institución democrática".

"Se deduce que existe un jaque mate a la monarquía, un jaque mate del que ya no se puede volver a atrás", concluye el documento.

