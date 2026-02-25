Medida histórica
Los papeles secretos del 23F: hora, dónde y cómo se podrán consultar los documentos desclasificados
DIRECTO | Documentos desclasificados del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE hoy y reacciones
Redacción
45 años después del intento de golpe de Estado del 23F, este miércoles verán la luz todos los documentos clasificados en poder del Gobierno sobre aquel momento histórico, incluidos informes secretos y transcripciones de conversaciones de sus protagonistas.
Son 153 "unidades documentales", según la terminología utilizada por el Ejecutivo tras aprobar la inédita desclasificación de documentos en el Consejo de Ministros del martes; toda la documentación "que se ha encontrado", garantizó la portavoz, Elma Saiz.
Se trata de documentos en poder de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, y el objetivo es que puedan ser consultados libremente en la web de la Moncloa a partir del mediodía, aunque no se ha precisado la hora.
El Gobierno considera que la difusión de estos documentos ya no supone "un riesgo real y presente" y ha decidido publicarlos porque mantenerlos secretos bajo una ley franquista supone una "anomalía democrática" y, en palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "la memoria no puede estar bajo llave".
Sus aliados aplauden la decisión, pero quieren que se apruebe ya una nueva ley de secretos oficiales para conocer otros muchos episodios de la historia de España. Y recuerdan que el proyecto de información clasificada remitido al Congreso lleva meses parado.
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián
- Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
- La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide 'una mínima verificación' de sus acusaciones
- Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual
- ¿Qué queda por saber del 23F? Las 6 incógnitas que podrá resolver la desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado
- Sánchez acumula más ministros reprobados en una legislatura que en el resto de la democracia
- El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F