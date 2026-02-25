Los papeles secretos del 23F: hora, dónde y cómo se podrán consultar los documentos desclasificados

45 años después del intento de golpe de Estado del 23F, este miércoles verán la luz todos los documentos clasificados en poder del Gobierno sobre aquel momento histórico, incluidos informes secretos y transcripciones de conversaciones de sus protagonistas.

Son 153 "unidades documentales", según la terminología utilizada por el Ejecutivo tras aprobar la inédita desclasificación de documentos en el Consejo de Ministros del martes; toda la documentación "que se ha encontrado", garantizó la portavoz, Elma Saiz.

Se trata de documentos en poder de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, y el objetivo es que puedan ser consultados libremente en la web de la Moncloa a partir del mediodía, aunque no se ha precisado la hora.

El Gobierno considera que la difusión de estos documentos ya no supone "un riesgo real y presente" y ha decidido publicarlos porque mantenerlos secretos bajo una ley franquista supone una "anomalía democrática" y, en palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "la memoria no puede estar bajo llave".

Sus aliados aplauden la decisión, pero quieren que se apruebe ya una nueva ley de secretos oficiales para conocer otros muchos episodios de la historia de España. Y recuerdan que el proyecto de información clasificada remitido al Congreso lleva meses parado.