A los 93 años
Muere Antonio Tejero, el guardia civil que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23F
DIRECTO | Última hora sobre la muerte de Antonio Tejero y los documentos desclasificados del 23F, en directo
J. Roch
Antonio Tejero ha muerto a los 93 años de edad. Así lo ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia.
Su proximidad a la comarca de la Ribera Alta viene porque uno de sus seis hijos (tuvo tres hijos varones y tres hijas), concretamente su hija Elvira vive en Alzira, casa en la que Tejero pasaba periodos prolongados.
De hecho, el exteniente coronel de la Guardia Civil ha fallecido en la casa de su hija.
Comunicado de la familia
La familia de Tejero ha confirmado su muerte a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación a través de su despacho jurídico de abogados. El texto afirma que el fallecimiento de Antonio Tejero se ha producido hoy 25 de febrero a las 18:45 horas en Alzira a los 93 años.
El texto también manifiesta que su fallecimiento se produjo "de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos". En la misma carta, toda la familia declara "el convencimiento absoluto de que la muerte no es el final y agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad".
El protagonista del 23F ha fallecido en un hospital de Alzira dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en la página web de la Moncloa. Entre ellos, hay una extensa transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas, que se intervinieron a la esposa de Tejero.
Condenado a 30 años de cárcel
Tejero, junto con 200 guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados con pistola en mano en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la segunda sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de España. Dos años más tarde el guardia civil fue procesado y condenado a 30 años de cárcel por el delito de rebelión militar con reincidencia y la expulsión como miembro de la Guardia Civil.
En 1993 recibió el tercer grado y fue en el año 96 cuando salió de la cárcel en libertad condicional. Antonio Tejero irrumpió en aquella tarde en el hemiciclo a gritos. Tratando de imponer su ley por medio de la violencia. Sus palabras pasaron a la historia: “¡Quieto todo el mundo!”, gritó con el arma de fuego en alto.
En octubre de 2025, el protagonista del 23F se encontraba en una clínica privada de la comarca de la Ribera Alta en estado crítico y saltó el rumor de su muerte, que más tarde desmintió su familia. A partir de ahí, el resto de medios difundieron que Tejero seguía con vida.
La extrema unción
A lo largo de esa jornada, se pudo saber que el militar recibió la extrema unción en la tarde-noche del miércoles de manos de uno de sus hijos, ordenado sacerdote, aunque no era cierto.
El golpista, en octubre del 2025, estaba ingresado en el mismo hospital privado donde falleció su mujer, Carmen Díez, que falleció en noviembre del año 2022. Se trata de un centro ubicado en una zona tranquila, en Carcaixent, rodeado de vegetación, cerca de la carretera entre Alzira y Tavernes de la Valldigna. Pese a la publicación de la noticia falsa, la tranquilidad fue la tónica dominante en el hospital y los alrededores.
Suscríbete para seguir leyendo
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián
- Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
- Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
- El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social
- Una segunda mujer denuncia a Errejón por agresión sexual tras un encuentro en un bar
- La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide 'una mínima verificación' de sus acusaciones