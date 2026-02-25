DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
Los militares que tomaron RTVE el 23-F tenían orden de "tirar a matar"
Uno de los soldados confesó a un allegado que el regimiento que asaltó las instalaciones de Prado del Rey tenían orden de "tirar a matar"
Los documentos desclasificados del 23F, en directo: seis miembros del CESID "participaron activamente" en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir
Los militares que tomaron la sede de Radiotelevisión Española (RTVE) durante el golpe de Estado del 23-F de 1981 tenían orden de "tirar a matar", tal y como confesó uno de los soldados que participó en el asalto en una conversación telefónica con un amigo cuya transcripción ha sido desclasificada y publicada hoy por el Gobierno.
En la conversación, el soldado comenta las instrucciones que habían recibido por parte del "capitán" del regimiento y que este había recibido del "coronel y estos": "El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada".
El asalto a las instalaciones de RTVE en Prado del Rey lo llevó a cabo el regimiento Villaviciosa, perteneciente a la División Acorazada Brunete. "Estuvimos tomando Radio Televisión a las 8 de la tarde. Nada más que te dejé yo, que te llamé por teléfono, pues tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse, nos iríamos de maniobras y venga a Televisión y órdenes de no hablar con nadie", relataba el soldado a un interlocutor que no es identificado.
Durante el juicio por la intentona golpista, el general Joaquín Valencia Remón, que en la tarde del 23 de febrero de 1981 era el coronel del regimiento Villaviciosa, declaró que su unidad militar no ocupó RTVE sino que "más que una ocupación se trataba de proteger estas instalaciones".
Suscríbete para seguir leyendo
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián
- Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
- Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
- El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social
- La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide 'una mínima verificación' de sus acusaciones
- Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual