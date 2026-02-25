Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

Los militares que tomaron RTVE el 23-F tenían orden de "tirar a matar"

Uno de los soldados confesó a un allegado que el regimiento que asaltó las instalaciones de Prado del Rey tenían orden de "tirar a matar"

Los documentos desclasificados del 23F, en directo: seis miembros del CESID "participaron activamente" en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir

Vista de las inmediaciones del Congreso de los Diputados durante el fallido golpe de Estado del 23-F.

Vista de las inmediaciones del Congreso de los Diputados durante el fallido golpe de Estado del 23-F. / AFP7 / Europa Press

Roberto Bécares

Roberto Bécares

Madrid
Los militares que tomaron la sede de Radiotelevisión Española (RTVE) durante el golpe de Estado del 23-F de 1981 tenían orden de "tirar a matar", tal y como confesó uno de los soldados que participó en el asalto en una conversación telefónica con un amigo cuya transcripción ha sido desclasificada y publicada hoy por el Gobierno.

En la conversación, el soldado comenta las instrucciones que habían recibido por parte del "capitán" del regimiento y que este había recibido del "coronel y estos": "El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada".

El asalto a las instalaciones de RTVE en Prado del Rey lo llevó a cabo el regimiento Villaviciosa, perteneciente a la División Acorazada Brunete. "Estuvimos tomando Radio Televisión a las 8 de la tarde. Nada más que te dejé yo, que te llamé por teléfono, pues tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse, nos iríamos de maniobras y venga a Televisión y órdenes de no hablar con nadie", relataba el soldado a un interlocutor que no es identificado.

Durante el juicio por la intentona golpista, el general Joaquín Valencia Remón, que en la tarde del 23 de febrero de 1981 era el coronel del regimiento Villaviciosa, declaró que su unidad militar no ocupó RTVE sino que "más que una ocupación se trataba de proteger estas instalaciones".

