Los militares que tomaron RTVE el 23-F tenían orden de "tirar a matar"

Los militares que tomaron la sede de Radiotelevisión Española (RTVE) durante el golpe de Estado del 23-F de 1981 tenían orden de "tirar a matar", tal y como confesó uno de los soldados que participó en el asalto en una conversación telefónica con un amigo cuya transcripción ha sido desclasificada y publicada hoy por el Gobierno.

En la conversación, el soldado comenta las instrucciones que habían recibido por parte del "capitán" del regimiento y que este había recibido del "coronel y estos": "El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada".

El asalto a las instalaciones de RTVE en Prado del Rey lo llevó a cabo el regimiento Villaviciosa, perteneciente a la División Acorazada Brunete. "Estuvimos tomando Radio Televisión a las 8 de la tarde. Nada más que te dejé yo, que te llamé por teléfono, pues tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse, nos iríamos de maniobras y venga a Televisión y órdenes de no hablar con nadie", relataba el soldado a un interlocutor que no es identificado.

Durante el juicio por la intentona golpista, el general Joaquín Valencia Remón, que en la tarde del 23 de febrero de 1981 era el coronel del regimiento Villaviciosa, declaró que su unidad militar no ocupó RTVE sino que "más que una ocupación se trataba de proteger estas instalaciones".