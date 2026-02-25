Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Manos Limpias pide a la Audiencia de Badajoz que ponga en busca y captura a David Sánchez si no facilita su domicilio

Después de que el tribunal le diera un plazo de 24 horas para comunicarlo y poder ser citado personalmente como investigado en el juicio

David Sánchez, en una imagen de archivo.

David Sánchez, en una imagen de archivo. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Badajoz
Manos Limpias ha solicitado a la Audiencia de Badajoz que dicte orden de busca y captura contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, si desoye el requerimiento del tribunal para que aporte su domicilio o facilita uno que no es propio.

La organización, personada como acusación popular en la causa contra David Sánchez, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve cargos y trabajadores de la institución provincial, por la presunta contratación irregular del primero, ha remitido el escrito un día después de que se conociera que la Sección Primera de la Audiencia daba un plazo de 24 horas al hermano del presidente del Gobierno que aportara su domicilio tras haber aportado la dirección del despacho de su abogado, pues la citación para que comparezca en calidad de investigado en el juicio se le debe comunicar «personalmente».

Está previsto que el juicio se desarrolle en seis sesiones: el 28 y 29 de mayo y el 1, 2, 3 y 4 de junio

Fuentes consultadas por este diario aseguran que David Sánchez ya ha atendido el requerimiento del tribunal y ha comunicado la dirección de su domicilio particular, aunque su defensa aún no ha confirmado este extremo.

