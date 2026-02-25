El Aran celebra que el Parlament reconozca su singularidad pero avisa de que su financiación depende de los presupuestos

"Hoy se repara un agravio histórico". Así ha celebrado la Síndica d'Aran, Maria Vergés, que el Parlament haya aprobado este miércoles el proyecto de ley que reconoce la "singularidad" de su territorio. En declaraciones a la prensa al acabar la votación, Vergés ha destacado que la nueva norma reconoce la autoridad del Conselh Generau d'Aran y deja de "asimilarlo a una administración local", algo que ha recordado que "contradice el Estatut" y que acaba "condicionando" la gestión de competencias esenciales como la sanidad. Sin embargo, ha advertido que el fondo incondicional de recursos que contempla la nueva norma, y que se comenzó a negociar ya este martes, puede quedar tocado si no se aprueban los nuevos presupuestos de la Generalitat.

Por ello, Vergés ha aprovechado su visita a la Cámara catalana para pedir a los partidos "responsabilidad" y que las cuentas que el Executiu de Salvador Illa prevé aprobar este viernes, y que aún no cuentan con el apoyo de ERC, salgan adelante. "Que Catalunya tenga presupuestos nos permitirá también al Aran iniciar una nueva etapa. Los ciudadanos de territorios alejados como el nuestro también tienen derecho a tener garantizados los servicios públicos", ha manifestado la Síndica, al tiempo que ha añadido: "Si la Generalitat tiene que prorrogar por tercera vez los presupuestos, nos resentiremos y mucho". Vergés ha detallado que el nuevo modelo permite aumentar en casi 4 millones la financiación actual de este territorio, llegando hasta los 43 millones.

En una línea similar se ha expresado Xavier Amor, Secretari de Governs locals i relacions amb l'Aran, que ha advertido que para que el Aran pueda ejercer su autogobierno, es necesario que se aprueben los presupuestos de 2026. Preguntado por las consecuencias de que la Generalitat no consiga finalmente atar el apoyo de los republicanos y que tenga permanecer en prórroga, Amor ha asegurado que el Executiu no contempla este "escenario" y ha asegurado que trabajarán "hasta el final" para lograr su aprobación. "Nos dejaremos la piel para que Catalunya pueda tener presupuestos, no solo por el Aran, también para el conjunto de municipios que lo están pidiendo", ha rematado.

La proposición de ley aprobada con los votos de todos los partidos, a excepción del PP que se ha abstenido y Vox que ha votado en contra, elimina la aplicación automática de la normativa de entes locales en el Aran. A partir de ahora, solo será aplicable la normativa general, en "ausencia de regulación específica". Además, la disposición adicional añadida a la ley municipal y de régimen local de Catalunya, asegura que en el resto de casos se respetará "la posición singular del Aran y de acuerdo con las previsiones especiales de su régimen propio".

En la exposición de motivos, se justifica esta singularidad por el hecho de que el Aran constituye una realidad territorial, institucional, histórica, cultural y lingüística singular en Catalunya, ampliamente reconocida jurídicamente en el Estatut y en el ordenamiento jurídico español. En este sentido, se considera que la ley de bases de régimen local, la normativa básica estatal en este ámbito, "no puede operar como un límite al autogobierno aranés", y la modificación se ve como una forma de perfeccionar el régimen especial de Aran y que tenga una aplicación práctica y efectiva para consolidar su autogobierno.