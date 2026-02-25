Parlament
Junts acusa a Parlon y Trapero de "falsear" atestados policiales y la consellera se defiende: "No hay una conspiración contra independentistas"
Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por "mentir" sobre la protesta en Montserrat
Nuevo choque entre Junts y la consellera de Interior, Núria Parlon, a cuenta de la denuncia de los Mossos contra un hombre que participó en la manifestación del 23 de junio pasado convocada por la ANC para protestar por la visita del Rey en Monsterrat. El cuerpo acusó al activista, este miércoles presente en el hemiciclo, de tener una "defensa extensible" -el palo con el que sujetaba una bandera- y de haber golpeado con ella a un agente, pero el Tribunal de Instancia de Manresa decidió archivar el caso al no ver "intencionalidad" ni voluntad de lesionarle.
El diputado Josep Rius, de Junts, ha señalado a Parlon y al Director General de la Policia, Josep Lluís Trapero, de haber hecho de "portavoces" de un atestado de los Mossos d'Esquadra que "falsea" los hechos y "falta a la verdad", después de que los dos hubieran defendido la versión de los agentes en la comisión de Interior hace unas semanas. Rius ha acusado a Parlon de estar dispuesta a "sacrificar la credibilidad" del cuerpo autonómico y ha defendido que las imágenes "desmienten" el relato de los uniformados.
Parlon, visiblemente enfadada, ha negado una "conspiración" contra los independentistas y ha defendido que ni la consellera ni el director general del cuerpo tienen potestad para modificar los atestados policiales. "No hay caso. Esto se lo puede permitir en Twitter, pero no en este Parlament", le ha afeado, al mismo tiempo que ha sostenido que el juez no ve "intencionalidad" del manifestante, pero que no dice "que no haya lesión". Además, ha asegurado que se podría haber evitado si los concentrados no hubieran "intentando romper" el cordón policial.
El juez sentenció que el objeto que llevaba el manifestante era una caña de pescar para sujetar una bandera independentista y que, con el visionado de las imágenes de la protesta, no se aprecia que existiera voluntad de lesionar al agente. De hecho, el juez relata que fue cuando un agente quiso retirar el objeto, que, al flexionarse, chocó con la oreja de otro policía.
Por todo ello, Junts, ERC, Comuns y CUP han vuelto a pedir la comparecencia de Trapero ante la comisión de Interior y Seguridad Pública. Le acusan de "mentir" en sede parlamentaria y de haber criminalizado los hechos y la concentración de rechazo a la presencia del Rey.
