Illa pide al PP catalán que intervenga en la Comunitat Valenciana para evitar que se "prohíban" autores catalanes en las escuelas

"Se le acumula el trabajo: aparte de hablar con su socia en el Parlamento Europeo para que el catalán sea oficial en la UE, Dolors Montserrat, también deberá hablar con sus socios y compañeros de Valencia, que están prohibiendo a los autores catalanes", ha espetado el president Salvador Illa al líder del PPC, Alejandro Fernández en la sesión de control de este miércoles en el Parlament.

Illa ha cargado así contra los cambios en el decreto educativo de la autonomía, que borran del currículo de valenciano en Bachillerato cualquier alusión al estudio de autores catalanes y baleares.

La nueva redacción pone el foco en la "lectura de clásicos de la literatura valenciana y de los principales autores y autoras valencianos" y evita cualquier mención a la literatura catalana, que sí figuraba en el último decreto, de 2022, en el que se incluía una referencia explícita a la "literatura catalana" al describir las competencias literarias del alumnado.

Desde el departamento valenciano, gobernado por el PPV, aseguran que los cambios pretenden "fomentar" los autores valencianos. En cambio, el sindicato mayoritario del profesorado, el STEPV, ha denunciado que la eliminación de los autores catalanes "es una más en la ofensiva contra el valenciano", cuya cultura, aseguran, no se puede entender sin los clásicos catalanes.