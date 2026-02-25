Illa comparecerá en el Parlament por el caos de Rodalies y las huelgas de docentes, agricultores y médicos

El president Salvador Illa ha anunciado este miércoles que comparecerá en el Parlament para rendir cuentas sobre la gestión del Govern durante la crisis de Rodalies "lo antes posible", después de que hace un mes lo hiciera el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, por la misma cuestión. En aquella ocasión, Dalmau intervino a petición propia, ya que tenía delegadas las funciones de president durante la baja médica de Illa, aunque varios grupos parlamentarios también lo solicitaron. También comparecieron en comisión parlamentaria la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la de Interior, Núria Parlon.

"Tengo el máximo respeto institucional a este Parlament; no tengo ningún problema en comparecer, a pesar de que el Govern ya ha dado explicaciones", ha dicho en la primera sesión de control en el hemiciclo tras su alta médica, después de que la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, le afeara que haya "tenido tiempo para conceder entrevistas, pero no para venir al Parlament a rendir cuentas". "No es un tema de disponibilidad, sino de voluntad", ha rematado Sales en su turno de palabra. Su partido había forzado que se votase en el pleno si Illa debe rendir cuentas por ese episodio, pero, antes de eso, el president ya ha avanzado que lo hará "cada vez que lo pidan" y que el PSC votaría a favor de esta petición, que se ha saldado poco después con el apoyo unánime de todo el hemiciclo.

Unanimidad en el hemiciclo

Durante el debate de la votación, el portavoz de Junts Salvador Vergés ha criticado, sin embargo, que los socialistas votasen en contra de su comparecencia el día anterior en la Junta de Portavoces. "Volvió y dijo que sabía lo que necesita Catalunya y que mejor que venir y comparecer y no dejarlo en un titular", ha añadido Vergés. También los socios de investidura, ERC y Comuns, han considerado conveniente que Illa suba al atril para "explicar cómo ve el futuro, el horizonte por Catalunya y el horizonte del Govern", según ha explicado la portavoz republicana, Ester Capella, algo que también ha compartido el líder del grupo parlamentario de los Comuns, David Cid.

El presidente de filas del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha pedido que Illa comparezca "lo antes posible", no cuando su "agenda lo permita" y lo ha acusado de "esconderse" y no "dar la cara", más allá de la sesión de control. "Debe comparecer por responsabilidad política, Catalunya no puede esperar más". La CUP, por su parte, ha lamentado que el president no haya solicitado él mismo la comparecencia y también ha urgado en la crítica de que ha dado entrevistas públicas antes de venir. Vox y Aliança Catalana han compartido el mismo diagnóstico.

30 días para comparecer

Según el reglamento del Parlament, el president dispone de 30 días para comparecer, un periodo que coincidirá con la tramitación de los presupuestos, que no cuentan con el apoyo de ERC y están abocados al fracaso si el Govern no encuentra una fórmula para garantizar que Catalunya pueda recaudar el IRPF. Aun así, el president ha asegurado que su equipo buscará "una fecha lo antes posible" para ello. "Si quieren avanzar en este país, una de las mejores herramientas es aprobar unos presupuestos", ha deslizado la portavoz del grupo parlamentario del PSC, Elena Díaz, que ha reconocido que los servicios públicos "necesitan más inversión", también los trenes, y ha defendido que Illa es un president que "siempre ha comparecido" cuando se le ha solicitado.

Los posconvergentes consideran que Illa debe explicar por qué no cesó a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durante la crisis, pese a que la mayoría del hemiciclo había pedido hasta en dos ocasiones su dimisión, un argumento que la CUP también comparte. No fue hasta seis días después del inicio del caos en Rodalies, agravado por la muerte de un maquinista en un descarrilamiento en Gelida, que Junts señaló por primera vez a Illa, aún hospitalizado por la osteomielitis púbica, como responsable de la situación. "Es tan inaudito que la consellera [Paneque] siga formando parte del Govern como que Illa no la cese; si no quiere cesar a la consellera, el president pasa a ser el responsable de esta crisis", dijo entonces el vicepresidente de Junts, Josep Rius.

Será la primera vez que se vota en el pleno que Illa rinda cuentas en el Parlament, pues en el resto de ocasiones se ha forzado en la Junta de Portavoces, como cuando lo hicieron para que compareciera por la corrupción del PSOE y la trama Koldo o los cambios en el servicio de emergencias del 112. El president también ha rendido cuentas a petición propia por la dana de noviembre de 2024; la gestión del gran apagón en abril de 2025; y la peste porcina a finales del año pasado. También al inicio de la legislatura para detallar la estructura del Govern, un trámite obligatorio por ley.