Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsEpsteinRey Noruega23FLouvreBarcelonaPolvo saharianoIránJoan LaportaLa FiraRicardo Arroyo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"

El Gobierno desclasificará los documentos del 23-F

El Gobierno desclasificará los documentos del 23-F

Lucía Feijoo Viera

A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar este miércoles un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  2. Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por 'mentir' sobre la protesta en Montserrat
  3. ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián
  4. Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
  5. La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide 'una mínima verificación' de sus acusaciones
  6. Sánchez acumula más ministros reprobados en una legislatura que en el resto de la democracia
  7. El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F
  8. Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual

El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social

El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

La Audiencia Nacional mantiene en prisión al hombre clave del cártel de Sinaloa que logró introducir dos toneladas de metanfetamina en España

La Audiencia Nacional mantiene en prisión al hombre clave del cártel de Sinaloa que logró introducir dos toneladas de metanfetamina en España

La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió

La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió

Vox se revuelve ante el decálogo para negociar de Feijóo y enfría los contactos: "Santiago siempre ha pedido respeto"

Vox se revuelve ante el decálogo para negociar de Feijóo y enfría los contactos: "Santiago siempre ha pedido respeto"

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que investigaron a la familia Pujol declaran hoy en el juicio

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que investigaron a la familia Pujol declaran hoy en el juicio

¿Catalunya se puede gobernar sin presupuestos? Responden 'arquitectos' de las cuentas catalanas

¿Catalunya se puede gobernar sin presupuestos? Responden 'arquitectos' de las cuentas catalanas

Un 77% de los españoles apoyan la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años

Un 77% de los españoles apoyan la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años