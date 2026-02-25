En Directo
Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"
A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi
El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar este miércoles un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.
Aznar, sobre la desclasificación del 23-F: "Sánchez desvía la atención de salida de presos de ETA"
El expresidente del Gobierno José María Aznar ve en la decisión de desclasificar los documentos del golpe de Estado del 23-F un intento de Pedro Sánchez de desviar la atención ante la salida de presos de ETA de las cárceles o de la corrupción "gigantesca" del PSOE, y asegura que al presidente "le importa todo nada" salvo seguir en el poder.
Aznar, que considera a Pedro Sánchez ejemplo de ese populismo que tiene el poder como un fin en sí mismo y que justifica todo por estar en el poder, ha insistido en que al presidente del Gobierno "le da igual regularizar 3 millones de inmigrantes que levantar el secreto del 23F".
¿Qué sabía Sabino Fernández Campo?
Era entonces secretario general de la Casa del Rey y fue el encargado de dirigir los movimientos del jefe del Estado aquellas horas y coordinar sus llamadas a los distintos mandos militares. "Ni está ni se le espera", respondió al jefe de la División Acorazada Brunete cuando este le preguntó si Armada se encontraba en Zarzuela. El general había intentando sin éxito ir a Zarzuela.
¿Quién era el 'elefante blanco'?
Sigue sin saberse quién era el 'elefante blanco', la autoridad competente "militar, por supuesto" que los golpistas esperaron durante las horas en las que tomaron el Congreso para que tomara el mando del golpe, pero que por algún motivo nunca apareció. Las especulaciones han sido muchas, desde el general Armada y el general Milans del Bosch, que sacó los tanques a la calle en Valencia, o hasta el propio rey para los más críticos con la actitud del monarca.
¿Existió la 'Operación Armada'?
Numerosos libros e investigaciones han indagado en la presunta 'Operación Armada', destinada a apartar a Adolfo Suárez del Ejecutivo y sustituirle por un Gobierno de concentración presidido por el general Alfonso Armada. Según diversas investigaciones, Armada intentó sin éxito conseguir el beneplácito del rey la tarde de la asonada.
¿Qué papel tuvo el rey?
En los libros de historia se consigna como decisiva la intervención del rey Juan Carlos I aquel 23F, con un discurso televisado en el que informaba de que había ordenado a las autoridades civiles y militares tomar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Las llamadas que realizó ese día siguen siendo secretas. Y se desconocen los encuentros y conversaciones que en aquella época pudo mantener con el general Armada, uno de los condenados por la intentona. Armada estuvo aquella noche en el Congreso, junto al jefe de la Guardia Civil, Aramburu Topete, hablando con el golpista Antonio Tejero.
Bildu pide más transparencia
Bildu ha considerado que el Gobierno debería abrir la puerta a otra serie de cuestiones "que están ocultas", y bajo el manto de la "impunidad" y del "olvido". "Hay que hacerlo, a medida que se desclasifiquen los documentos se va a ir conociendo cada vez más la fotografía real de lo que supuso la transición española y el régimen del 78", ha subrayado la portavoz del partido en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua.
Compromís pide más
La diputada de Compromís Águeda Micó ha defendido desbloquear la tramitación de una nueva ley porque si se cree "de verdad en la transparencia", este proceso debe hacerse con "valentía y de forma completa" para "dirimir todas las responsabilidades políticas".
La izquierda exige ir más allá
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha valorado la decisión del Gobierno, un "avance" para que "se acabe con la opacidad y con la ocultación" entorno al golpe pero ha dejado claro que se debe "ir más allá". A su juicio España "debe estar a la altura de otras democracias de su entorno" y no puede permitirse mantener una ley de secretos oficiales que pervive desde la dictadura.
La postura del PNV
La portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, ha criticado al Gobierno por desclasificar documentos de ciertos hechos y no de otros y ha subrayado que esta iniciativa del Ejecutivo demuestra que solo hace falta "voluntad política" para sacar a la luz este tipo de información. Vaquero ha recordado que su formación ha pedido "una y otra vez" desclasificar documentos sobre la muerte de Mikel Zabalza, los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976 o los de los sanfermines de 1978 y el Ejecutivo les ha negado la voluntad política que ha mostrado en esta ocasión con el golpe.
Ana Cabanillas
Una nueva ley de secretos oficiales
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, pide al Gobierno ir más allá después de que el presidente Pedro Sánchez haya anunciado la desclasificación de documentos oficiales del intento de golpe de Estado del 23F. Una noticia que el dirigente andaluz ha recibido como una buena noticia, pero que ve "insuficiente", pidiendo poner en marcha esta legislatura una nueva norma que supla la "ley infame de secretos oficiales del franquismo". Lea aquí toda la información.
