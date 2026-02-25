Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Documentos 23FBebidas energéticasHuelga FerrocarrilsIñigo ErrejónBarcelonaHelada EspañaAyusoYolanda DíazÁrbolesPancarta PiquéBaliza V16Premios Goya 2026Luna de Gusano
instagramlinkedin

Investigación

Detenido en Pontevedra un presunto yihadista

El hombre, de unos 30 años de edad, sería de origen palestino y presentaba un "alto riesgo de radicalización", según los investigadores

Zona donde está la vivienda donde fue detenido el presunto yihadista, en Ribadumia.

Zona donde está la vivienda donde fue detenido el presunto yihadista, en Ribadumia. / Iñaki Abella

Redacción

Ribadumia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas a un presunto yihadista en la localidad pontebedresa de Ribadumia, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press. El hombre fue trasladado a la Audiencia Nacional, en Madrid.

Se trata de un operativo que se inició este martes y que está a cargo de una unidad de Madrid, han precisado al respecto las citadas fuentes. En concreto, está a cargo de la Comisaría General de Información.

Fuentes vecinales indican que se trata de un hombre joven, de unos treinta años de edad, de origen palestino y que viviría solo en una casa alquilada. De hecho, el operativo de la detención se realizó a primera hora de la mañana de ayer martes y llamó la atención de algunos residentes.

Sobre todo porque el inmueble donde esta persona vivía desde hace algún tiempo y del que no se sabe mucho más, pues tenía poco contacto con los vecinos del lugar, está al pie de la carretera provincial EP-9305.

Los agentes se incautaron de material informático durante el registro y la operación continúa abierta, como comentó esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Fuentes de la investigación indican que desde este inmueble presuntamente consumía y difundía propaganda terrorista violenta. Los agentes le seguían desde hace tiempo la pista, pues presentaba un alto riesgo de radicalización.

A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, Blanco apeló a la "prudencia" y a dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Noticias relacionadas

"Se está trabajando", ha sentenciado al ser preguntado, en concreto, por el caso, pero sin dar más detalle al tratarse de un operativo todavía abierto.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  2. ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián
  3. Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
  4. El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social
  5. Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
  6. La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide 'una mínima verificación' de sus acusaciones
  7. Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual
  8. ¿Qué queda por saber del 23F? Las 6 incógnitas que podrá resolver la desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado

Los servicios secretos temieron rebeliones en los cuarteles durante el juicio por el 23-F

Los servicios secretos temieron rebeliones en los cuarteles durante el juicio por el 23-F

El TSJ de Andalucía no descarta consecuencias por la extracción de materiales por Adif en Adamuz

El TSJ de Andalucía no descarta consecuencias por la extracción de materiales por Adif en Adamuz

La trama del 23-F trabajó a la vez en una decena de escenarios para acabar con el Gobierno de Suárez

La trama del 23-F trabajó a la vez en una decena de escenarios para acabar con el Gobierno de Suárez

El Rey mostró en diciembre de 1981 ante la cúpula militar su miedo a que se repitiera el golpe

El Rey mostró en diciembre de 1981 ante la cúpula militar su miedo a que se repitiera el golpe

Tejero tranquilizó a su mujer en una llamada durante el golpe de Estado: "No va a haber sangre, hija mía"

Tejero tranquilizó a su mujer en una llamada durante el golpe de Estado: "No va a haber sangre, hija mía"

El Aran celebra que el Parlament reconozca su singularidad pero avisa de que su financiación depende de los presupuestos

El Aran celebra que el Parlament reconozca su singularidad pero avisa de que su financiación depende de los presupuestos

El servicio secreto anotó rumores sobre reuniones del rey Juan Carlos con militares implicados en el golpe mientras los juzgaban

El servicio secreto anotó rumores sobre reuniones del rey Juan Carlos con militares implicados en el golpe mientras los juzgaban

El Supremo mantiene el control de acceso al sumario del 23F: investigadores pueden tomar notas tras solicitarlo a la Sala de Gobierno

El Supremo mantiene el control de acceso al sumario del 23F: investigadores pueden tomar notas tras solicitarlo a la Sala de Gobierno