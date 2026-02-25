Canarias en los documentos del 23F
El capitán general de Canarias preparó otro golpe de estado tras el 23F
Los documentos desclasificados del golpe de Estado fallido revelan que Jesús González del Yerro planeó una operación el 24 de junio, el día de la onomástica del rey Juan Carlos
El capitán general de Canarias durante el intento de golpe de Estado del 23F en 1981, Jesús González del Yerro, tenía planeado dar otro golpe militar solo unos meses después, el 24 de junio, día de la onomástica del rey Juan Carlos. Es una de las teorías que aparece en los documentos desclasificados hoy por el Gobierno central procedentes de archivos de Interior, Defensa y Exteriores.
El archivo manuscrito y anónimo Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980) señala que se barajaron al menos dos fechas posteriores al 23F para llevar a cabo otras operaciones militares. Y González del Yerro, primero en llamar al Rey Juan Carlos para ponerse a sus órdenes tras el golpe dirigido por Antonio Tejero, pretendía impulsar uno de esos intentos.
"Incalculables consecuencias"
En el documento se habla de que lo más urgente es tomar conciencia de que "se ha puesto en marcha otra operación militar de incalculables consecuencias con González del Yerro y el aparato de Cortina". José Luis Cortina Prieto era comandante de Infantería y jefe de la agrupación operativa de misiones especiales del Cesid, el servicio de inteligencia.
El documento plantea como posibilidades un golpe militar "a toda prisa" y "antes de fin de mayo o primeros de junio" que "preveía (el general Alfonso) Armada" o que González del Yerro hiciera un "golpe a la turca", con supresión de partidos y entes autonómicos y con la participación "no confirmada" del rey. "Todo parece ultimado, a falta de decisión institucional o golpe a la turca", asegura el escrito, que agrega como nota que el 24 de junio se celebra en el Palacio Real la onomástica de Juan Carlos I, una ocasión "ideal" al reunir "muy acrecentadas las circunstancias del 23F" y encontrase allí el Gobierno, las altas instituciones del Estado y otras autoridades.
