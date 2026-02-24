Tellado reitera que Guardiola y Azcón liderarán el diálogo con Vox y ve "esencial" aprobar Presupuestos en las CCAA

El secretario general del PP ha asegurado que la presidenta de Extremadura y el presidente de Aragón "liderarán las conversaciones" con Vox para tratar de cerrar un acuerdo en sus respectivas comunidades, después de que la dirección nacional del partido haya anunciado que se implicará en las negociaciones. Además, ha subrayado que contar con Presupuestos autonómicos es "esencial" porque sin cuentas públicas "no se puede gestionar".

En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, ha afirmado que el PP tiene "la mano tendida" y ha señalado que, "escuchando a Santiago Abascal, Vox también tiene intención de llegar a acuerdos".

Ha defendido que, tras el mandato de las urnas, en Extremadura y Aragón resulta "imprescindible" que el PP, como fuerza más votada en ambas comunidades, establezca un "diálogo ordenado, serio y responsable" con Vox, tercera fuerza política en esos territorios, con el objetivo de "dar estabilidad" durante la legislatura.

Acuerdo "lo más pronto posible"

El dirigente popular ha calificado de "fructífera" la conversación mantenida el pasado fin de semana entre el líder del PP y el presidente de Vox para "marcar un espacio de entendimiento". A su juicio, "nadie entendería" que, tras una "mayoría tan amplia de voto de centroderecha", no fueran capaces de alcanzar un acuerdo que garantice estabilidad "durante los próximos cuatro" años.

Ha precisado que las negociaciones "serán lideradas por los presidentes autonómicos", si bien la dirección nacional "tiene que estar presente" y colaborar en ese "marco común de entendimiento" para consolidar gobiernos autonómicos estables.

"Se trata de ser catalizadores de ese acuerdo que creemos que por responsabilidad debe producirse lo más pronto posible", ha señalado, añadiendo que el objetivo es ofrecer "certezas" y "certidumbre". Asimismo, ha sostenido que existe "una mayoría clara de votantes de centroderecha" que esperan que PP y Vox sean "capaces de establecer gobiernos" en esas comunidades.

"Sin presupuestos no se puede gestionar"

Preguntado por la posibilidad de exigir a Vox la aprobación de todos los Presupuestos de la legislatura por adelantado, ha indicado que "exigir no es un verbo que conjugue bien en un proceso de negociación", aunque ha insistido en que disponer de cuentas públicas es "algo esencial en cualquier Gobierno" para garantizar estabilidad durante los cuatro años.

Ha afirmado que aprobar los Presupuestos es el "objetivo inicial" de cualquier Ejecutivo que aspire a desarrollar una hoja de ruta conjunta y ha reiterado que sin cuentas públicas "no se puede gestionar y si no se gestiona, un Gobierno es un fracaso", en referencia al Ejecutivo central.

Asimismo, ha explicado que el PP ha trasladado a Vox un documento "parco" para fijar el "marco de entendimiento" y ha señalado que existen "muchas coincidencias" entre ambas formaciones. "Son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos puedan separar y por lo tanto creo que estamos abocados a entendernos", ha manifestado.

Un "momento clave"

El secretario general del PP ha considerado que se trata de "un momento clave" en el que ambos partidos deben sentarse y "garantizar la estabilidad" para centrarse en "gestionar y resolver los problemas de la gente".

Al ser preguntado por si estos acuerdos autonómicos podrían suponer un primer paso hacia una eventual coalición nacional, se ha remitido a la posición defendida por el líder del PP en el congreso del partido de julio, donde apostó por un Gobierno en solitario, "único" y "unido".

En todo caso, ha señalado que serán los ciudadanos quienes decidan en las urnas el modelo de Gobierno que quieren para España y ha reiterado que la voluntad de acuerdo con Vox es "total", pese a que se trate de partidos "distintos", llamados, a su juicio, a "dialogar", "entenderse" y "llegar a acuerdos".